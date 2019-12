Avukatların yeni asgari ücret tarifesi açıklandı

Yeni tarifeye göre, avukatlara bürolarında hukuki konularda danışmanın bedeli 125 YTL olarak belirlendi. Avukatlara danışmak, geçen yıla göre yüzde 13 pahalandı.



Türkiye Barolar Birliği, yeni avukatlık asgari ücret tarifesini belirledi. Yeni tarifeye göre, avukatlara bürolarında hukuki konularda danışmanın bedeli 125 YTL olarak belirlendi. Avukatlara danışmak, geçen yıla göre yüzde 13 pahalandı.



Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın, Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ve genel hükümleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, dava ve takiplerin dışındaki hukuki yardımlarda avukatlara ödenecek asgari ücret tarifesi özetle şöyle:



1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 125,00 YTL takip eden her saat için 60,00 YTL



2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 250,00 YTL takip eden her saat için 125,00 YTL



3. Yazılı danışma için 250,00 YTL



4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 150,00 YTL



5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması



a) Kira sözleşmesi ve benzeri 250,00 YTL



b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 750,00 YTL



c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 750,00 YTL



İş takibi konusundaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret



1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 180,00 YTL



2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 300,00 YTL



3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1.250,00 YTL



4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 575,00 YTL



5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde



a) Duruşmasız ise 2.500,00 YTL



b) Duruşmalı ise 4.350,00 YTL



c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.