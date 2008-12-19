T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avukatların yeni asgari ücret tarifesi açıklandı

Yeni tarifeye göre, avukatlara bürolarında hukuki konularda danışmanın bedeli 125 YTL olarak belirlendi.

19 Aralık 2008 02:00

Yeni tarifeye göre, avukatlara bürolarında hukuki konularda danışmanın bedeli 125 YTL olarak belirlendi. Avukatlara danışmak, geçen yıla göre yüzde 13 pahalandı.

Türkiye Barolar Birliği, yeni avukatlık asgari ücret tarifesini belirledi. Yeni tarifeye göre, avukatlara bürolarında hukuki konularda danışmanın bedeli 125 YTL olarak belirlendi. Avukatlara danışmak, geçen yıla göre yüzde 13 pahalandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın, Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ve genel hükümleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, dava ve takiplerin dışındaki hukuki yardımlarda avukatlara ödenecek asgari ücret tarifesi özetle şöyle:

1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 125,00 YTL takip eden her saat için 60,00 YTL

2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 250,00 YTL takip eden her saat için 125,00 YTL

3. Yazılı danışma için 250,00 YTL

4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 150,00 YTL

5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

a) Kira sözleşmesi ve benzeri 250,00 YTL

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 750,00 YTL

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 750,00 YTL

İş takibi konusundaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret

1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 180,00 YTL

2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 300,00 YTL

3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1.250,00 YTL

4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 575,00 YTL

5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

a) Duruşmasız ise 2.500,00 YTL

b) Duruşmalı ise 4.350,00 YTL

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24