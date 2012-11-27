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Avukatların Öcalan'la görüşmesi 137. kez reddedildi

Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine yine 'gemi bozuk' denilerek izin verilmedi

27 Kasım 2012 18:26

Ruken Tuncel

Abdullah Öcalan ile haftalık görüşmelerini yapmak üzere başvuruda bulunan avukatlara 137. kez  "gemi  arızalı" denilerek görüşme izni verilmedi.

Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca, Mazlum Dinç ve Hüseyin Boğatekin bugün (27 Kasım 2012) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na müvekilleriyle görüşmek için  başvuruda bulundu. Avukatlara, İmralı Cezaevi İdaresi tarafından "geminin arızalı" olduğu gerekçesiyle görüşme izni verilmedi.

Öcalan'ın avukatı Rezan Sarıca T24'e yaptığı açıklamada, İmralı'ya ulaşımın her türlü hava koşulunda sağlanabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün, Adalet Bakanlığı'na tahsis ettiği belirtilen römorkörle ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi. Sarıca, "Bize 2011 Temmuz ayına kadar kullandığımız koster ile İmralı'ya gidebileceğimiz  söylendi. O gemininde hala arızalı olduğu ifade ediliyor" dedi.

Öcalan, avukatlarıyla  27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana  "gemi bozuk", "hava muhalefeti", "gemi onarımda" ve "gemi onarımdan döndü, ancak geminin liman başkanlığından alınması gereken evrakları eksik olduğu için faaliyet yapamıyor" veya "resmi tatil" gibi gerekçelerle  görüştürülmüyor.

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