Avukatların intikamı acı oldu

T24- Hakimliği döneminde avukatların “kötü davranış” ve “aşağılama” gibi nedenlerden “neredeyse rekor sayıda” şikayet ettiği İbrahim Kozan’ın avukatlık başvurusu Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile reddedildi. Kararda, Avukat Hakları Merkezi’nin Kozan’la ilgili raporu dikkate alındı.

Hürriyet'in haberine göre, Ankara 2 No’lu DGM Üyeliği ve 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimliğinin ardından yıllarca Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Kozan, geçen yıl emekliye ayrıldı. Kozan, avukatlık yapabilmek için Ankara Barosu’na başvurdu.

Baro da prosedür gereği Avukat Hakları Merkezi’nden Kozan hakkındaki kanaatlerini sordu. Avukat Hakları Merkezi Üyesi Avukat Doğan Erkan, Kozan ile ilgili raporunu hazırlayarak, Ankara Barosu Yönetim Kurulu’na sundu.

Raporda, avukatların, Kozan ile ilgili “neredeyse rekor kıracak biçimde” şikâyeti bulunduğu belirtildi. Raporda, Kozan’ın, “avukatın diğer yargılama makamlarıyla eşitliğini içselleştiremediği, avukatlığa ve avukatlara saygı duymadığı, onlara nezaket sınırlarının dışında söz ve eylemlerde bulunduğu, bir avukata basit müessir fiil uyguladığı, bu davranışlarının kendi meslektaşlarınca dahi yadırgandığı, hakkında birçok şikâyet ve tutanak bulunduğu” belirtildi.



Emsallik hatırlatma



Avukatlık Kanunu’ndaki, varlığı halinde mesleğe kabul isteminin reddedilebileceğini düzenleyen “Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak” maddesiyle Türkiye Barolar Birliği (TBB) Meslek Kuralları’na dikkat çekilen raporda, şunlar yer aldı: “Önerimiz odur ki savunma mesleğinin kutsallığına ilişkin retorikle ilgisi olmayan, hatta bunu tanımayan bazı emekli hâkim ve savcıların (ilgilide olduğu gibi), emeklilikten sonra avukatlığı bir ikbal kapısı olarak kullanmalarına cevaz verilmemeli, ilgilinin baro levhasına yazılma isteminin reddine karar verilerek, mesleğin saygınlığı açısından, benzer durumdaki yargılama makamı üyelerine de emsal olacak bir ‘hatırlatma’ yapılmalıdır.”

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, 29 Şubat Çarşamba günü Kozan’ın başvurusunu oy birliğiyle reddetti. Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Aras, “Hâkimlik yaptığı dönemde kendisinden şikâyetçi olan birçok avukat vardı. Yönetim Kurulu’nda uzun uzun tartıştık ve avukatlara karşı tavır ve davranışları nedeniyle başvurusunu oy birliğiyle reddettik” dedi. Ankara Barosu’nun bu kararına karşı TBB nezdinde itiraz etme hakkı bulunan Kozan ise şunları söyledi: “Zaten avukatlık filan yapacağımız yok ama bir kere başvuruda bulundum. Şu ana kadar bana intikal eden veya ulaşmış herhangi bir şey yok. Baronun kararı tarafıma ulaşınca gerekçelerine bakar o zaman bir değerlendirme yaparım.”

Erdoğan’ın hâkimiydi

Kozan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, milletvekili seçilmeden önce, Ak Parti Genel Başkanı’yken, mal varlığındaki 256 milyar liralık artışı haksız olarak edindiği gerekçesiyle “Nereden Buldun Yasası” kapsamında yargılandığı Ankara 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi hâkimiydi. 5 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Erdoğan 21 Ocak 2003’te beraat etmişti. Kozan, kısa süre sonra Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olmuştu.