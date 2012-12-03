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Avukatların görüşme isteğini Öcalan mı reddediyor?

Öcalan'ın güncel, siyasi değerlendirmeler yapmamak için avukatlarla görüşmek istemediği iddia edildi

03 Aralık 2012 09:21

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmek istemediği öne sürüldü. Avukatların görüşme başvurusu 16 ayda 138 kere reddedilirken, BDP'li milletvekilleri de Öcalan'ın "Şimdilik avukatlara ihtiyacı yok, önemli olan müzakereler" dediğini doğruladı.

Cezaevlerindeki açlık grevleri sırasında iki kez, İmralı'ya giden MİT'le diyaloğu sürdüren Abdullah Öcalan, avukatları devreden çıkardı.

Öcalan'ın güncel, siyasi değerlendirmeler yapmamak için avukatlarla görüşmek istemediği iddia edildi.

Helin Alp'ın Akşam gazetesindeki haberine göre, Abdullah Öcalan'ın MİT'le yaptığı müzakerelerin bir sonuca ulaşmasının halinde avukatlarını adaya çağırabileceği ifade edildi.

Öcalan'ın bu isteğini BDP'li milletvekilleri de doğruladı. BDP'li Nursel Aydoğan, "Öcalan'ın 'Avukatlarla görüşmeye gerek yok' dediğini duyduk. Öcalan, devletle müzakereye öncelik verdi" dedi.

Aysel Tuğluk da "Temasın kesildiğini hiç düşünmedim. Önemli olan çözüm odaklı mı değil mi? Bunu tartışabilmeliyiz" diye konuştu.

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