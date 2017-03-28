Avukatların "devlet terörü" dediği davada Suriye hükümeti soruşturulacak

İspanya'da bir mahkeme Suriye hükümeti yetkililerinin iç savaştaki tutumuna yönelik cezai soruşturma başlatma emri verdi.

2013 yılında Suriyeli güvenlik güçleri tarafından işkenceye maruz kalan ve daha sonra infaz edilen Suriyeli bir adamın İspanya'daki kız kardeşinin müdahil olmasıyla başlayan davada İspanya vatandaşı Suriyeli kadının kardeşine uygulanan işkence ve infaz fotoğrafları kanıt olarak kullanıldı. Fotoğraflar, Suriye'den bir adli tıp fotoğrafçısı tarafından gizlice çıkarılmıştı.

"İspanya'nın soruşturma yetkisi var"

Amal Hag Hamdo Anfalis isimli kadının avukatları işlenen suçların "devlet terörü" olduğunu söyledi.

Yargıç Eloy Velasco Suriye'nin güvenlik ve istihbarat güçleri için çalışan 9 kişiye yönelik suçlamaları İspanya'nın soruşturma yetkisi olduğuna hükmetti. Velasco, Hamdo Anfalis İspanyol vatandaşı olduğu için uluslararası suçlarda hayatını yitiren aile üyelerinin mağdur olarak kabul edilebileceği ve İspanya'nın da bu suçları soruşturabileceği yönünde karar verdi.

İşkence fotoğrafları "Sezar" tarafından kaçırıldı

Suriye'de öldürülen kamyon sürücüsü Abdul Hamdo'nun fotoğrafları Şam'dan 2013 yılında "Sezar" kod isimli bir fotoğrafçı tarafından kaçırıldı. "Sezar"ın 6 bin 786 kişinin gözaltında öldüğünü gösteren fotoğraflarının İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından aylar süren incelemeler sonucu gerçek olduğu öğrenildi. Yargıç Velasco hem "Sezar" hem de Hamdo Anfalis'in Nisan ayında mahkemede tanıklık etmesini istedi.

Uluslararası Suç Mahkemesi'nin (ICC) savaş suçlarını yargılama yetkisi bulunuyor ancak Suriye üye ülkelerden biri değil. Ancak BM, ICC'ye Suriye'deki suçları soruşturma yetkisi verebilir. BM Güvenlik Konseyi üyesi Rusya, BM üyelerinin Suriye'nin ICC altında soruşturulması yönündeki daha önceki adımlarını veto etmişti. Fransız Cumhurbaşkanı Francois Hollande Rusya'nın Suriye'deki eylemlerinden dolayı savaş suçu suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Rusya ise geçen yıl Kasım ayında ICC'nin kuruluş belgesi Roma Statüsü'nden imzasını çekerek ICC üyelik sürecini tamamlamadı.