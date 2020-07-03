Ankara'da adliye önünde 'çoklu baro' teklifine karşı eylem yapan avukatlardan 'destek' çağrısı

AKP'nin Meclis'e sunduğu, baroların sisteminin değiştirilmesine yönelik kanun teklifine karşı, avukatların Ankara Adliyesi önündeki eylemi sürüyor. Sabaha kadar sürecek eylemde halkın ve avukatların desteği istendi.

AKP’nin 'çoklu baro' teklifini protesto eden baro başkanları Meclis kapısındaki bekleyişini sürdürürken, avukatların ise Ankara Adliyesi önündeki protestosu devam ediyor. Öğlen Ankara Adliyesi'nde 81 ilden avukatların ve baro başkanlarının katılımıyla başlayan eyleme, avukatlar gece de devam etme kararı aldı.