T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da adliye önünde 'çoklu baro' teklifine karşı eylem yapan avukatlardan 'destek' çağrısı

03 Temmuz 2020 23:12

AKP'nin Meclis'e sunduğu, baroların sisteminin değiştirilmesine yönelik kanun teklifine karşı, avukatların Ankara Adliyesi önündeki eylemi sürüyor. Sabaha kadar sürecek eylemde halkın ve avukatların desteği istendi.

AKP’nin 'çoklu baro' teklifini protesto eden baro başkanları Meclis kapısındaki bekleyişini sürdürürken, avukatların ise Ankara Adliyesi önündeki protestosu devam ediyor. Öğlen Ankara Adliyesi'nde 81 ilden avukatların ve baro başkanlarının katılımıyla başlayan eyleme, avukatlar gece de devam etme kararı aldı.

Adliye önünde sabahlayacaklarını belirten avukatlar, tasarı geri çekilene kadar eylemlerinin süreceği mesajı verdi.

ETİKETLER

çoklu baroankara adliyesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24