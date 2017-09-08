Avukatların Adalet Nöbeti 23. haftasında: Cumhuriyet'e adalet borcunuz var

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Adliyesi'nde avukatların tuttuğu Adalet Nöbeti'nde, "Siyasal iktidarın sadece Cumhuriyete değil, Cumhuriyete de adalet borcu var" dedi.Avukatların Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde başlattığı Adalet Nöbeti 23'üncü kez tutuldu.

Cumhuriyet'in haberine göre; nöbete CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal, sanatçı Rutkay Aziz, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, gazetemiz İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç ile 9 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan yazarımız Hakan Kara, çizerimiz Musa Kart, Kitap eki Yayın Yönetmenimiz Turhan Günay, avukatlarımız Bülent Utku ve Mustafa Kemal Göngör ile yöneticimiz Önder Çelik katıldı. Adliye binasındaki 1 saatlik nöbetin ardından bina önünde basın mensuplarına açıklama yapıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 23'üncü nöbetin yeni adli yılın ardından yapıldığını anımsatarak, "Adli yılı OHAL altında açıyoruz. Bir yıldan fazla bir süreden bu yana, demokrasiye güçlü dönebilmek için ilan edilen OHAL, ilan edilmesindeki amacı aşan boyutuyla, şimdi demokrasiyi tehdit eden bir boyuta büründü" dedi.

İrfan Fidan'a cevap

Durakoğlu, yeni adli yıl açılışındaki konuşmasında "Hakim ve savcılarımız hiç olmadığı kadar bağımsızdır. Hiç olmadığı kadar tarafsızdır" diyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'a da cevap verdi. Durakoğlu, yeni adli yıl açılışında yetkili ağızlardan duyduklarının avukatlara trajikomik geldiğini belirterek, "Yargı bağımsız da değildir, tarafsız da değildir. Hatta hiç bu kadar da bağımsızlıktan ve tarafsızlıktan uzaklaştığı bir dönem olmamıştır. Toplumun adalet inancının yüzde 30'lara bile varamadığı bir düzlem, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının olup olmadığının en temel göstergesidir" dedi.

"11 Eylül'de Silivri'deyiz"

"Emile Zola'nın itham ederken söylediği gibi 'Yargı Cumhuriyetin onuru olacaktır" diyen Durakoğlu, şöyle devam etti:

"Bilinmelidir ki o güne kadar, siyasal iktidarın sadece Cumhuriyek'e değil, Cumhuriyete de adalet borcu vardır. Bu amaçlarınızın sadece birisinin göstergesi olarak 11 Eylül'de Cumhuriyet davası için Silivri'de olacağız. Bir yandan meslektaşlarımız Akın Atalay, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku'yla dayanışırken, diğer yandan da görevlerini yapmak dışında hiçbir suçlamaya muhatap olmaması gereken yazar dostlarımızın ifade özgürlüklerine sahip çıkacağız."