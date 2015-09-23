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Avukatları konuştu: Gazetelerdeki ajanlık suçlamaları söz konusu değil!

İktidara yakın medyanın 'ajanlık'la suçladığı Charlotte Lecaille ve Nora Freitag'a 'net suçlama yapılmadı'

23 Eylül 2015 13:34

Yunanistan’a geçmek için İstanbul’dan yola çıkan sığınmacı eyleminde gözaltına alınan ve hükümete yakın yayın organlarında ajanlıkla itham edilen Fransız Charlotte Lecaille ve Alman Nora Freitag suçlama yapılmadan Yabancılar Şube’ye gönderildi.

Suriyeli mültecilerin önceki gün Edirne’ye doğru başladığı yürüyüşte, Lecaille ve Freitag ‘mültecileri kışkırttıkları’ iddiasıyla 3 Suriyeli ile birlikte gözaltına alındı. Freitag ve Lecaille ifadeleri alındıktan sonra Kumkapı’daki Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Hürriyet’ten Eyüp Serbest’in haberine göre; gözaltındaki 5 kişinin avukatlığını üstlenen Cem Gök şunları söyledi:

“Net bir suçlama yok. Yabancı oldukları için burada tutuluyorlar. İçişleri Bakanlığı, Valilik bu konuyla ilgili karar verecek. Gazetelerde yazılan ajanlık suçlamaları söz konusu değil. Sınır dışı mı edilecekler, serbest mi bırakılacaklar buna karar verilene kadar burada tutulacaklar.”

 

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