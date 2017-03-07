Avukatları Deniz Yücel'in tutukluluğuna itiraz etti

Deniz Yücel’in avukatları Veysel Ok ve Ferat Çağıl Die Welt gazetesi muhabirine verilen tutukluk kararına itiraz dileçesini mahkemeye sundu. Yücel’in avukatlarından Veysel Ok, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada itiraz dilekçesinde tutukluk kararının hem Türk yasalarına hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı olduğu belirtildi.

Avukatlar Ok ve Çağıl, 26 sayfalık dilekçede Türk yasalarına göre gazetecilerin, haberin yayınlanmasından sonraki en fazla dört ay içerisinde içerikten sorumlu tutulabilineceğine atıfta bulundu. Avukatlar, ancak tutuklama kararında bahsi geçen metinlerin ise çok daha eski bir tarihte yayınlandığını bildirdi.

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Bununla birlikte Veysel Ok, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önce benzer davalarda verdiği yargı kararlarında da "Deniz Yücel’in PKK hakında kaleme aldığı tarzdaki haberlerin basın özgürlüğünün kapsamında olduğuna" hükmettiğini vurguladı. Ok, Deniz Yücel’in ele aldığı diğer konuların da çok açık bir biçimde basın ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.

Die Welt gazetesinin haberine göre Deniz Yücel’e yöneltilen suçlamalara konu olan ve Die Welt'te yayımlanan haberler, 15 Temmuz darbe girişiminin yanı sıra Türk hükümetinin Suriye, Irak ve PKK politikaları ile ilgili.

Tutukluluğa itiraz kararını da Yücel’in tutuklanmasına hükmeden hakim verecek. Kararın iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, 27 Şubat’ta "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamaları ile tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilmişti. Türk ve Alman vatandaşı olan Deniz Yücel, tutukluluk kararından iki hata önce 14 Şubat'ta kendi isteği ile gittiği emniyette gözaltına alınmıştı.

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