Avukatları, 71 gündür açlık grevi yapan HDP Milletvekili Güven'le koğuşta görüşmek için başvuru yaptı

71 gündür açlık grevi eylemi yapan HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in avukatları, sağlık sorunları nedeniyle 10 Ocak'tan beri görüşemedikleri Güven'le görüşmek için Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi Savcılığı'na başvurdu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in “Abdullah Öcalan’a dönük tecridi protesto etmek için” başladığını duyurduğu süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi grevi eylemi 71'inci gününde. Sağlık durumu kötüleşen Güven, 10 Ocak'tan beri avukatlarıyla görüşemiyor. Avukatları, Güven'le koğuşunda görüşebilmek için Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi Savcılığı'na başvurdu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Güven'in avukatlarından Cemile Turhallı Balsak, müvekkilinin ağırlaşan sağlık sorunlarına dikkat çekerek, "Bu sabah mide krampları, şiddetli baş ağrısı ve halsizliği daha da yoğunlaşmış. Sıvı alımında çok daha fazla düşüş var. Tansiyonu 8,5/5,5 olmuş. Sabah akşam tansiyon ölçümleri yapılıyor. Ayrıca durumunun kötü olmasından kaynaklı avukatları olarak, koğuşta görüş sağlayabilmek için cezaevi savcılığına başvuruda bulunduk" dedi.

Leyla Güven sağlık sorunları nedeniyle 4 Ocak'ta hayatını kaybeden annesinin cenazesine ve taziyesine de katılamamıştı.