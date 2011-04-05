-AVUKATLARDAN SİYAH BAYRAKLI PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - İstanbul Barosu avukatları, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü, ''Savunma hakkının gasbedildiği, savunmada avukatların yok sayıldığı, mesleklerinin ve meslektaşlarının saldırıya uğradığı ve yargı bağımsızlığının yok edildiği'' gerekçesiyle kutlamadı. Taksim Meydanı'nda toplanan avukatlar, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyarak, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, burada yaptığı açıklamada, ''Gönül, bugünün coşkuyla kutlanmasını istiyor, ancak bugün geldiğimiz noktada bu mümkün değil'' dedi. Son yıllarda mesleklerine ve meslektaşlarına saldırıldığını ileri süren Kocasakal, ''Yargılamalarda savunmanın hiçe sayıldığı, yargı bağımsızlığının yok edildiği bir ortamda ve savunmanın içine düşürüldüğü bu durumda kutlayacak bir şey göremiyoruz'' diye konuştu. İstanbul Barosu binasına büyük ve siyah bir bayrak astıklarını belirten Kocasakal, İstanbul adliyelerindeki meslektaşlarına da ''Savunmaya yönelik ihlalleri, saldırıları protesto etmek için'' duruşmalara 1 hafta boyunca siyah kurdeleyle girme çağrısında bulunduklarını söyledi. -''MAHKEME KADIYA MÜLK DEĞİLDİR'' Açıklamanın ardından bir gazetecinin, ''Ergenekon savcılarının yer değişikliği dava sürecini etkiler mi, tutuklama sürecini uzatır mı?'' şeklindeki sorusunu Kocasakal, şu şekilde cevapladı: ''Mahkeme kadıya mülk değildir. Bunun yargılama sürecini etkileyebileceğini düşünmek bile aslında durumun vahametini gösteriyor. Bu söylendiği zaman, o soruşturmaların, sağlam, somut kanıtlardan ve mülahazalardan ziyade, subjektif bazı mülahazalarla yürütüldüğü yönünde ciddi bir kuşku uyandırırsınız. Bugüne kadar, yürüyen soruşturmalardan bir savcıyı alıp başka bir yere verdiğinizde o dava sekteye mi uğradı ki burada böyle düşünülüyor? Önemli olan kişilerin değişmesi değil, zihniyetin değişmesidir.'' Özel yetkili mahkemelerin artık ayrı bir hukuk haline geldiğini savunan Kocasakal, şöyle devam etti: ''Savunmanın esas olarak hiçe sayıldığı, fazlalık olarak görüldüğü bu mahkemelerin, derhal kaldırılması gerekir. Çünkü bunlar, eski dönem DGM'lerinin de çok ötesinde mahkemeler ve savcılıklardır. Bugünkü uygulamada dikkat ediniz İstanbul özel yetkili savcılığı kendisini Türkiye savcılığı gibi görmekte, bu mahkemeler de kendisini Türkiye mahkemeleri gibi görmektedir. Ciddi yetki ihlalleri yapılmaktadır. Esas olan budur, yoksa kişilerin değişmesi önemli değildir. Zihniyetin değişmesi gerekiyor ve biz bunun değişmesi için İstanbul Barosu olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz.'' Ayrıca, Avukatlar Dayanışma ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Başkanı Uğur Yetimoğlu da aynı yerde bir açıklama yaparak, İstanbul Barosuyla aynı endişelere sahip olduklarını, Avukatlar Günü'nü kutlayamadıkları için büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.