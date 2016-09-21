Avukatlardan otobüs şoförü ve yolcular hakkında suç duyurusu

Bir grup avukat, şort giydiği için belediye otobüsünde saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi'ye yardım etmedikleri gerekçesiyle otobüsün şoförü ve yolcular hakkında suç duyurusunda bulundu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Ankara Adliyesi'ne gelen "Önce İnsanım Diyen Avukatlar Platformu" üyesi avukatlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, saldırının faili olan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Çakıroğlu ile olaya müdahale etmediği gerekçesiyle otobüs şoförü ve yolcular hakkında da şikayetçi oldu. Avukatlar, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama, yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçlarının işlendiği gerekçe gösterilerek, otobüstekiler hakkında kamu adına dava açılması talebinde bulundu.

Daha sonra platform adına adliye önünde basın açıklaması yapan Avukat Hülya İren Üresin, olayın mağdurunun yalnızca Hemşire Ayşegül Terzi değil tüm toplum olduğunu söyledi. Üresin, "Saldırı toplumun huzur ve düzenini bozmuştur" diyerek, saldırgan hakkında yürütülen soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Üresin, otobüs şoförünün ve otobüste bulunan yolcuların tepkisiz kalmalarının da kamuoyu vicdanını yaraladığını savunarak, "Yaralanan Ayşegül Terzi'ye yardım ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen şoför ve yolcular, Türk Ceza Kanunu'na göre suç işlemişlerdir" dedi.

Ayşegül Terzi, İstanbul Alemdağ Polis Merkezi'ne giderek bir kişinin otobüste şort giydiği için yüzüne tekme attığını belirtip şikayette bulunmuştu. Bu doğrultuda çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsün güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek tespit ettiği Abdullah Çakıroğlu'nu gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli hakkında, savcılığın talimatıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu da işlediği gerekçesiyle yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı. Savcılığın talimatı doğrultusunda Çakıroğlu, Çekmeköy'deki evinde gözaltına almış ve ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.