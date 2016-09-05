Avukatlardan Feyzioğlu'na: TBB'deki görevinize dönün, Genelkurmay Başkanlığı'nı bırakın!

Batman Barosu’nun yeni yapılan binasının açılış törenine katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD) üyesi avukatlar tarafından protesto edildi. Protestocu avukatlar TBB Başkanı’na, “TBB'deki görevinize dönün, Genelkurmay Başkanlığı'nı bırakın” dedi.

Batman Barosu Başkanı Ahmet Sevim’in açılış konuşmasından sonra kürsüye çıkan Metin Feyzioğlu konuşacağı sırada MHD’li bir grup avukat tarafından, “Tutuklu avukatlara özgürlük. Tahir Elçi için Adalet” pankartı açarak, Feyzioğlu’nu protesto etti.

MHD Batman Şube Eşbaşkanı Mesut Aydın, “Hepimiz sizi TBB Başkanı olarak biliyoruz. Ama sizin yaptığınız şey savaşı çığırtkanlığı yapmaktır. Twitter’da yazmaktır. Bizim istediğimiz şey tutuklu avukatlara ve katledilen Tahir Elçi’nin dosyasına sahip çıkmanızdır. Genelkurmay Başkanlığı görevini bırakın ve kendi görevinizin başına dönün” sözleriyle Feyzioğlu’na tepki gösterdi.

Protestodan sonra MHD’li avukatlar salondan çıkarken, salonda bulunanlar da alkışlarla destek verdi. Protesto eylemi ardından şaşkına dönen Feyzioğlu, Atatürkçü olduğunu ve böyle olmaya devam edeceğini belirterek, konuşmasını sürdürdü.