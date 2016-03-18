Avukatlara gözaltıya sessiz kalmakla eleştirilen Baro Başkanı: Gerekli gördüğümüzde açıklama yapacağız

İstanbul’da Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyelerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi 16 Mart sabahı evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltılara sessiz kaldığı öne sürülerek eleştirilen İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, ‘’Gerekli gördüğümüz zaman ve gerekli şekillerde açıklamamızı yapacağız’’ dedi.

16 Mart’ta yapılan operasyonda, avukatlar İrfan Arasan, Ayşe Acınıklı, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışcı, Ayşe Başar, Tamer Doğan ve Ramazan Demir gözaltına alınmıştı. Meslektaşlarının gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen ÖHD ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyeleri dün Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak istemiş ve polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.

ÖHD’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada avukatların gözaltına alınması ve polisin müdahalesine ilişkin İstanbul Barosu’ndan herhangi bir açıklama gelmediği belirtilmişti. Sosyal medyada da İstanbul Barosu ve başkan Ümit Kocasakal eleştirildi.

Gözaltına alınan, polis tarafından saldırıya uğrayan avukatlar sırf Kürt oldukları için sessizsiniz! @istbarosu pic.twitter.com/HxsP0262WF — ÖHD GENEL MERKEZİ (@ohdgenelmerkez) 17 Mart 2016

T24’e konuşan Ümit Kocasakal, ‘’Biz Baro olarak aramalar sırasında üzerimize düşen işlemleri yerine getirdik. Henüz yeterli bilgiye sahip değiliz. Özellikle usulen ve diğer açılardan izlemedeyiz. Gerekli gördüğümüz zaman ve gerekli şekillerde açıklamamızı yapacağız’’ dedi.