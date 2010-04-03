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Avukatlar HSYK Başkanvekili'ni protesto ettiler

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek'e protesto. İstanbul Barosu'nun ödüle layık gördüğü Özbek, tören salonunda bir grup avukat tarafından pro

03 Nisan 2010 03:00

T24 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek'e protesto. İstanbul Barosu'nun ödüle layık gördüğü Özbek, tören salonunda bir grup avukat tarafından protesto edildi.


Özbek, İstanbul Barosu'nun 132. kuruluş yıldönümü ve Avukatlar Günü kutlamaları kapsamında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü'ne layık görülen HSYK Başkanvekili Özbek, konuşmasına başlayacağı sırada, salondaki yaklaşık 300 kişi tarafından protesto edildi.

Avukat olduğu belirtilen grup, "Baro kimin?", "Hakim sendromuna son", "Önce avukata saygı" yazılı kağıtları havaya kaldırdı.

Gruptan bir kişi, "Bu ödülün Özbek'e verilmesini protesto ediyoruz" dedi.

Grup, bir süre Özbek'i yuhaladıktan sonra salonu terketti.

Protestocu gruba salondaki avukatlar da karşı tepki gösterdi.  

Protestocuların salondan çıkmasının ardından konuşan Özbek, "Siyasiler tarafından sözümün kesilmesine alışığım ancak aynı görevi yaptığım  arkadaşlarımın sözümü kesmesine çok üzüldüm" dedi.



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