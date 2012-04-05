Avukatlar Günü'nde 36 avukat tutuklu

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, 36 avukatın tutuklu olduğunu bildirdi. Avukatlar Günü nedeniyle Adalet bakanı Sadullah Ergin’e sorular yönlendiren ve yazalı bir açıklama yapan Tüzel, “savunma hakkına, hak arama özgürlüğüne yönelik tehditlerin son bulmasını dilerim” dedi.

22 Kasım 2011’de İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma dosyası kapsamında 36 avukatın tutuklandığına dikkat çeken Tüzel, “ Hukuka aykırı büro ve ev aramaları, el koyma kararları ve nihayet tutuklamalarla avukatlık mesleğinin gereği gibi yerine getirilmesinin koşulları ortadan kaldırılmış, savunma dokunulmazlığına ilişkin bilinen tüm ilkeler açıkça ihlal edilmiştir. Avukatlık mesleğine ve dolayısıyla savunmaya açıkça saldırı yapılmıştır.

Tüzel’in Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e yanıtlaması istemiyle verdiği iki ayrı soru önergesi şöyle.

-Siyasi davalarda müdafilik yapmakta olan avukatlara, müvekkillerinin kimliği, davanın niteliğinden ötürü potansiyel suçlu muamelesi yapılması, Özel Yetkili Mahkemelerce, hiçbir somut inceleme yapılmadan, rutin haline getirilen kararlarla, “avukatların dosya bilgilerini terör örgütlerine iletebileceği” gerekçe gösterilerek kısıtlılık kararları verilmesi, hukuk devletinde kabul edilebilir mi?

- Kaç avukat hakkında süren soruşturma ve dava dosyası bulunmaktadır? Bunlardan kaçı Özel Yetkili Mahkemeler kapsamındadır? Kaç avukat tutuklu yargılanmaktadır?

-Bir demokrasi ayıbı olan tutuklu avukatlar sorununu çözmek için nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? Kaç Avukat hakkında yürütülmekte olan dava vardır, bunlardan kaçı Özel Yetkili Mahkemelerde yürütülmektedir, Kaç Avukat tutuklu yargılanmaktadır?

-Tutuklu avukatlarla ilgili dosyada ve genel olarak özel yetkili mahkemelerdeki dosyalarda verilen kısıtlılık kararlarının gerekçesinde, avukatların dosya bilgilerini terör örgütlerine iletebileceği şeklinde gerekçe yazılması, avukatlık mesleğinin ve avukatın saygınlığına aykırı değil midir?

-Avukatlarla ilgili soruşturmada avukatların ev ve işyerlerinin aranması sırasında avukatın tüm dosyaları ve özel evraklarına el koyulması yasal mıdır?

-Bu soruşturmada avukatlara Avukatlık Kanunun sağladığı güvencelerden, avukatlar neden yararlandırılmamışlardır?

-İmralı cezaevinde Abdullah Öcalan ile avukatlar arasındaki görüşmeler kayıt altına alınmakta mıdır?

-MİT’in cezaevlerinde müvekkilleriyle görüşmeye giden avukatlarla ilgili kayıtlar tutup (avukatların tüm özel hayatlarına ilişkin bilgileri de toplayarak) bunları devam eden dava dosyalarına göndermesi ya da bu avukatların davaya dâhil edilmelerini istemesi yasal mıdır? Bu konuda yapılan şikayetlerle ilgi Bakanlığınız hangi işlemleri yapmıştır?