Avukatlar: Çatışma yok, Günay Özarslan infaz edildi!

Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Aycan Çiçek, vücudundan 15 mermi çekirdeği çıkarıldığını belirttiği Günay Özarslan'ın öldürüldüğü evde inceleme yapan avukat arkadaşlarının aktardığı bilgilere göre, evde iddia edildiği gibi hiçbir çatışma emaresine rastlanmadığını ve olayın açık bir infaz olduğunu söyledi.

DİHA'da yer alan habere göre, İstanbul'da yapılan polis operasyonunun adreslerinden biri olan Bağcılar'da, baskın yapılan evlerden birinde polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü iddia edilen Günay Özarslan'ın cenazesi, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Özarslan'ın cenazesini teşhis etmek için kardeşi Güneş Özaslan ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Oya Aslan kuruma girdi.

Kurum önünde toplanan Halkın Hukuk Bürosu avukatları ve TAYAD'lı Aileler de yaptıkları açıklamayla cinayeti protesto etti. "Günay Özarslan ölümsüzdür" pankartı açan TAYAD'lı Aileler adına basına açıklama yapan Feridun Osmanağaoğlu, "Evlatlarımızı savunmak için gözaltına alındık, işkencelerden geçirildik. Ancak mücadelemizden hiçbir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Açıklamada konuşan ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Aycan Çiçek ise teşhis için Adli Tıp Kurumu içinde bulunan avukat arkadaşı Oya Aslan'dan aldığı bilgileri paylaştı.

Polisin iddia ettiğinin aksine olay yerinde hiçbir çatışma emaresinin bulunmadığını ve olayın açık bir infaz olduğunu belirten Çiçek, Özarslan'ın vücudundan ise 15 mermi çekirdeğinin çıkartıldığını söyledi. Çiçek, polisin infaz ettiği Özarslan'ın cenazesini ailesine vermediğini ve cenazenin Gazi Mahallesi'ne götürülmesinin engellendiğini de belirterek, "Önce katlediyorlar, sonra da cenazeyi ne zaman vereceklerine kendileri karar veriyor. Bu yapılanların cezasız kalmaması için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Aynı hukuk bürosuna bağlı Avukat Süleyman Ökten da olay yerinde inceleme yapan meslektaşlarının gözlemlerini paylaştı.

Özarslan'ın kaldığı evin kapısını kırarak içeri giren polislerin, Özarslan'ı akrabalarının gözü önünde infaz ettiğini ve olay yerinde hiçbir çatışma izine rastlanmadığını söyledi.

Oturma eylemi yapan TAYAD'lı aileler gözaltına alındı



Yapılan açıklamanın ardından cenazenin ailesine teslim edilmemesini protesto etmek için kurum önünde oturma eylemi başlatan TAYAD'lı Aileler, kısa bir süre sonra polisin saldırısına maruz kaldı.5 kişinin darp edilerek gözaltına alındığı saldırı sırasında polis basın mensuplarının görüntü almasını da engelledi. Yapılan polis saldırısına rağmen avukatların cenazeyi teslim almak için girişimleri sürüyor.