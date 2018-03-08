Avukatının tacizine uğradığını iddia etti

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nde, \'8 Mart Dünya Kadınlar Günü\' öncesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Boşandığı eşinden nafaka almak için davacı olan Ö. K. adlı kadın, avukatı M. S.\'nin kendisini, \'Beni cinsel anlamda yaşamalısın\' diyerek taciz ettiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

Kocaeli\'nde, Ö. K. avukatının kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Ö. K., Kocaeli Barosu\'na kayıtlı avukat M. S. hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na şikayette bulunarak, cinsel taciz ve tehdide maruz kaldığını iddia etti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö. K.\'nın ifadesini alarak, soruşturma başlattı.

Boşandığı eşinden nafaka alabilmek için davacı olduğunu öğrenilen Ö. K. savcılığa şu ifadeyi verdi:

\"Ben boşanmış olduğum eşimden nafaka alacağım olması sebebiyle bu davamla ilgilenmesi için M. S. isimli avukata vekalet verdim. Ancak davamla ilgili bilgileri hukuk bürosunda çalışan iki kişiden alıyordum. Ben zaman zaman M. S.\'nin bürosuna gittiğimde bana konuşma tarzı ters geldiğinden dolayı fazla muhatap olmamaya çalıştım. Bu nedenle kendisiyle görüşmeyip ofisteki çalışanlardan bilgi alıyordum. 6 Mart günü saat 11.00 sıralarında Kocaeli Adliyesi\'nde bulunan duruşmamıza katıldığımız sırada avukat M. S. yanında bulunan arkadaşım E. T.\'ye ve bana hitaben kötü üslupla konuşmalar yaptı. Hatta bana \'Öküzleri buluyorsunuz, bulup yaşayacaksın evlenmeyeceksin\' gibi sözler söyledi. Arkadaşım E. T.\'ye de \'Seni de boşayayım\' dedi. Duruşma bittikten sonra adliye karşısındaki bir kafeteryaya gittiğimizde avukatım M. S. kullanmış olduğu cep telefon numarasını sizi ekte sunmuş olduğum mesajları gönderdi. Saat 16.30 sıralarına doğru Sakarya merkeze geldiğimizde avukatım M. S. beni cep telefonumdan arayarak bana hitaben önce, bana iltifatlar etti, sonra da bana \'uzatmayacağım ben dobra dürüst ve doğrucu bir adamım. Yahya Kaptan da ev tuttum, beni cinsel anlamda yaşamalısın, ilişkilerde cinsellik yüzde yüz olması gerekir ve sen de o performansı ve potansiyeli gördüm\' dedi. Ben de bunun üzerine, \'siz ne diyorsunuz?\' dedim. Ardından bana \'sakin ol yavrum ya, ikimizde yetişkin insanlarız ve cinsel ihtiyaçlarımız var, arada çay kahve içeriz ve sen sonra bana gelirsin, kadınlarda duygusallığı sevmem ve sen mızmız bir kadın değilsin onun için seni tercih ediyorum. Senin ayakların yere sağlam basıyor, sürekli beni rahatsız edecek bir kadın değilsin\' dedi. Ben bu aralarda konuşmaya çalışsam da bana müsaade etmeden kendi konuşmaya devam etti ve \'ben çok iyi para kazanıyorum ve yatak odasını benimle yaşamalısın, ben bu konuda çok iyiyim. Yalnız bazı şartlarım var, öncelikle bunları kimse bilmeyecek, benim isteğim doğrultusunda bunları başkasından duyarsam senin için de iyi olmaz\' diyerek tehdit etti. Bunun üzerine ben kendisine sert çıkış yaptım, şahıs bana \'numaranı siliyorum bundan sonra ofisimdeki çalışanla iletişime geçersin\' dedi. Bunun üzerine sözümü tamamlamadan telefonu yüzüme kapadı. Bu konuşmaları telefonumun hoparlörünü açtığımdan dolayı arkadaşım E. T. de duymuştur. Kendisini şahit gösteriyorum. Anlattığım şekilde bana telefon yoluyla cinsel tacizde bulunan, tehdit eden ve huzurumu kaçıran avukatım M. S.\'den şikayetçiyim.\"