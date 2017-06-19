Avukatından Trump’a düzetme: Soruşturma yok

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bana FBI direktörünü kovmam gerektiğini söyleyen adam tarafından, FBI direktörünü kovmam gerekçesiyle soruşturma altındayım! Cadı avı" paylaşımına ilişkin olarak avukatı Jay Sekulow'dan açıklama geldi. Sekulow, “Başkanın tweet’i, başkana yönelik olası bir soruşturma hakkında Washington Post’a kasıtlı olarak bilgi sızdıran 5 isimsiz kaynağa yanıttı" dedi. Trump hakkında herhangi bir soruşturma olmadığını ifade ettii.

Başkan Trump, cuma günü paylaştığı bir Twitter mesajında Mueller’in kendisini soruşturduğunu ifade etmişti.

Eski FBI Başkanı Mueller, Trump’ın seçim kampanyası yetkililerinin seçimleri Trump’ın kazanması için Ruslarla yasadışı biçimde iş çevirip çevirmediği ve ayrıca Trump’ın eski FBI Başkanı James Comey’yi kovarak adaleti engelleyip engellemediğinin tespitine yönelik geniş kapsamlı soruşturmanın başına getirilmişti. Comey kovulmadan önce Rusya soruşturmasını idare ediyordu.

Comey bu ay içinde Senato’da katıldığı bir oturumda, Trump’ın son aylarda kendisinden kişisel sadakat istediğini ve eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’ın Rusya bağlantılarıyla ilgili soruşturmanın sonlandırılmasını talep ettiğini öne sürmüştü. Trump bu iddiaları yalanladı.

Trump, Comey’yi kovma kararını önce Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein’in tavsiyesine dayandırmıştı. Ancak Trump daha sonra, Rosenstein’in tavsiyesinden önce Comey’nin görevine son verme kararını zaten aldığını belirtmişti. Comey’yi “bu Rusya işi” yüzünden kovduğunu kaydeden Trump, seçimlere Rusya’nın olası müdahalesine ilişkin soruşturmanın Demokratlar tarafından Hillary Clinton’ın yenilgisine bahane olarak kullanıldığını savunmuştu.

Trump geçen Cuma günü paylaştığı Twitter mesajında, “Bana FBI direktörünü kovmamı söyleyen kişi tarafından, FBI direktörünü kovmamdan ötürü soruşturuluyorum! Cadı Avı” diye yazmıştı.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre; Sekulow, Trump’ın bu sözlerinin, Washington Post gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir haberine yanıt niteliğinde olduğunu söyledi. Gazete, Mueller soruşturmasına yakın olduğunu belirttiği kaynakları dayanak göstererek, Mueller’ın, Trump’ın Comey’yi kovarak adaleti engelleyip engellemediğini soruşturduğunu yazmıştı.

Sekulow, “Başkanın tweet’i, başkana yönelik olası bir soruşturma hakkında Washington Post’a kasıtlı olarak bilgi sızdıran 5 isimsiz kaynağa yanıttı. James Comey’nin de (Senato’daki) ifadesinde dile getirdiği üzere ve bugün itibariyle de bildiğimiz gibi, Başkan soruşturma altında olmadı ve değil” diye konuştu.

Comey, 9 Mayıs’ta Trump tarafından görevine son verildiği dönemde FBI’ın ABD Başkanı’nı soruşturmadığını söylemişti ancak Washington Post gazetesinin haberine göre bu durum Comey’nin kovulmasından bir kaç gün sonra değişti.

“Trump soruşturmadan korkmuyor”

“(Başkan) Soruşturmadan korkmuyor. Soruşturma yok” diyen Sekulow, Twitter yorumunun 140 karakter kısıtlaması altında yapıldığını dikkati çekti ve Washington Post’un haberinin isimsiz kaynaklara dayandırılması nedeniyle dikkate alınmaması gerektiğini savundu.

Trump bugün paylaştığı Twitter mesajlarında da, “Amerika’yı tekrar büyük yap ajandası, cadı avının dikkat dağıtmasına rağmen çok iyi ilerliyor” diyerek, bazı icraatlerinden örnekler verdi.

Trump bir başka Twitter mesajında da, Rasmussen anket şirketinin kendisine kamuoyu desteğini yüzde 50 olarak gösteren anketine işaret etti ve bu oranın önceki başkan Barack Obama’ya desteğin üzerinde olduğunu öne sürdü.

Rasmussen’in anketinin sonuçları, Trump’ın ilk 5 ayındaki performansına ilişkin olumsuz bir bakış ortaya koyan, son zamanlardaki diğer bazı anketlerin bulgularıyla keskin farklılık gösteriyor. Gallup geçen Cuma günü açıkladığı ankette, seçmenlerin yüzde 39’a karşı yüzde 55 oranla Trump’ın performansını olumsuz bulduğunu bildirmiş, Quinnipac Üniversitesi’nin bu ay içindeki bir anketi de yüzde 34’e karşı yüzde 57’lik kesimin Trump’ın icraatlerini onaylamadığını göstermişti.