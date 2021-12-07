Avukatından, Selahattin Demirtaş'a yönelik ifadeleri nedeniyle Büşra Dede hakkında suç duyurusu

3 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Hadi Cin, Demirtaş'a yönelik ifadeleri nedeniyle iktidar yanlısı yayınlarıyla bilinen Büşra Dede hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hadi Cin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan Büşra Dede isimli kişi başta olmak üzere, tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusu yapılmış olup, ayrıca manevi tazminat davaları da açılacaktır" dedi.

Cin, şöyle devam etti:

"Müvekkilimiz, siyasi kişilerin en ağır şekilde eleştirilebilmesi gerektiğini, hem kendisine hem de başka siyasilere yönelik ağır eleştirilerin sağduyuyla karşılanması ve siyasi eleştiriler söz konusu olduğunda, ifade özgürlüğüne üstünlük tanınması gerektiğini düşünmektedir.

Bununla birlikte eleştiriden uzak, hakaret içeren ifadelerin hem kendisine hem de temsil ettiği değerlere ve halka yapılmış gibi kabul edilmesi kaçınılmazdır. Müvekkilimize, halka ve halkın değerlerine yönelik hakaretlerin hoş görülmesi mümkün değildir.

Bundan sonra da müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'a, ailesine, temsil ettiği değerlere yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan kişilere karşı hukuki yolları işleteceğimizi, suç duyurusunda bulunup manevi tazminat davaları açacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Büşra Dede, ne demişti?

YouTube videoları çeken ve iktidar yanlısı yayınlarıyla bilinen Büşra Dede, geçenlerde çektiği bir videoda muhalefetin erken seçim çağrılarını ve iktidara yönelik ekonomi eleştirilerine tepki göstermişti.

Dede, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda yapacağını düşündüğü olayları şöyle sıralamıştı:

"Parlamenter sisteme geçilir, 15 Temmuz'da devlete ihanet eden KHK'lılar görevlerine iade edilir. Devletin içinde FETÖ yapılanması tekrar oluşur. Çocuk katili Selahattin Demirtaş, hapisten çıkarılır, Demirtaş serbest kaldıktan sonra tabii ki PKK ile mücadele sonlandırılır, Kandil operasyonu durdurulur. Demirtaş'ın söz verdiği gibi Abdullah Öcalan'ın heykeli dikilir. Suriye'den askerlerimiz çekilir, ülkedeki Suriyeliler de katil Esad rejimine teslim edilir..."