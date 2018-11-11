Avukatın savunması: Müvekkilim eşcinsel!

Erzurum’da ‘fuhuş’ ihbarı üzerine gözaltına alınan Y.Ç. hakkında polise ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Y.Ç.’yi savunan avukatı ise, “Hakim bey müvekkilim eşçinsel. Hakim bey bakar mısınız? Müvekkilim tehdit edebilecek durumda değil. Tehdit ve darp edilen asıl benim müvekkilim” şeklinde savunma yaptı.

30 Ocak 2018 günü 155’i arayan bir kişi Erzurum’un Aziziye ilçesindeki evde ‘fuhuş yapıldığı’ yönünde ihbarda bulundu. Polis, Y.Ç.’nin Twitter hesabı üzerinden rumuzlu ismi ile numarasını yazarak, “Eşcinselim arayın ücretli görüşüyorum” şeklinde paylaşım yaptığını tespit etti. Y.Ç.’yi (24) müşteri gibi arayan polisler buluşma teklifinde bulundu, Y.Ç. de kabul etti. Y.Ç.’nin evinin yakınlarına giden polis ekipleri, kimlik göstererek gözaltına almak istedi. İddiaya göre Y.Ç. bu sırada polis aracına binmemek için direndi, bindirildikten sonra da polisleri, “Ben buradan çıkayım siz gününüzü göreceksiniz, beni tanımıyorsunuz” diye tehdit etti.

Polis ekiplerinin şikayeti üzerine Y.Ç. hakkında Erzurum 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hâkim karşısına çıkarılan Y.Ç. ise suçlamaları kabul etmedi. Olay günü evinin önünde çöpleri atmak için dışarıya çıktığında yanına sivil polislerin geldiğini belirten Y.Ç., “Polisler hakkımda suçlama olduğunu söyledi. Ben de suçumun ne olduğunu sordum. Polisler beni darp etti ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Polislere zorluk çıkarmadım ve kimseyi tehdit etmedim. Fiziki direnmem olmadı, sadece araçtan inmek istedim. Asıl ben onlardan şikayetçiyim” diye konuştu.

Müvekkilinin polislerin hakaretine uğradığını belirten avukat Erhan Topcu ise, “Hâkim Bey müvekkilim eşcinsel. Rabbim onu o şekilde yaratmış. Değil polis memurları, kimse bu tercihine karışamaz. Tehdit, şantaj ve darp edilen asıl benim müvekkilim. Şikayetçi olması gereken benim müvekkilimken, sanık olan yine Y.Ç. Hakim bey bakar mısınız? Müvekkilim tehdit edebilecek durumda değil. ‘Buradan çıkayım gününüzü göreceksiniz’ diyebilecek biri mi?” diyerek Y.Ç.’yi göstererek savunma yaptı.

Mahkeme, şikayetçi polislerin dinlenmesi için davayı ertelendi.