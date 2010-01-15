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Dünya

Avukatın korkunç planı

Devlet Başkanı'ndan intikam almak isteyen avukatın kendisini kiralık katil tutarak öldürttüğü ortaya çıktı.

15 Ocak 2010 02:00

T24- Guatemala Devlet Başkanı Alvaro Colom'dan bir şekilde intikam almak isteyen 47 yaşındaki avukat Rodrigo Rosenberg korkunç bir plan hazırladı. Rosenberg kendisini öldürtmek için bir kiralık katil tutmadan önce 20 dakikalık bir video hazırladı.

                                                


Rosenberg görüntülerde şöyle diyordu: "Siz bu mesajı izlediğinizde, ben hayatta olmayacağım, çünkü Devlet Başkanı Alvaro Colom tarafından öldürülmüş olacağım."  

Olay geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleşti. Rosenberg, bisikletle gezerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Rosenberg'in ölümünden sonra, avukatın çektiği video Guatemala basını tarafından yayınlandı. 

Ölümü ülkeyi karıştırdı

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Devlet Başkanı Colom'un istifası istendi. Ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi. Alvaro ise kendisi hakkında yapılan tüm suçlamaları reddetti ve olayın araştırılması için Birleşmiş Milletler'in bir araştırma komisyonu kurmasını talep etti.

Görüntülerde Rosenberg, Colom tarafından öldürülmesinin nedeni olarak geçtiğimiz Nisan ayında vurularak hayatını kaybeden “Kahve Kralı” Halil Musa ve kızı Marjorie Musa’nın avukatlıklarını yapması olduğunu iddia etti. Rosenberg'e göre Musa ile kızını da Devlet Başkanı öldürttü.

Rosenberg ayrıca, Colom'un bir yolsuzluk skandalına karıştığını ve bu haberlerin ortaya çıkmasını istemediği için kendisini öldürttüğünü söyledi.

Olayın tamamen Rosenberg'in planı olduğunun anlaşılması üzerine ülkede tansiyon bir anda düştü. Cinayeti incelemeye alan polis Rosenberg'in kiralık katil bulmasına yardımcı olan akrabaları dahil 11 kişiyi tutukladı.

Öte yandan kiralık katilin kendisini tutan kişinin Rosenberg olduğunu bilmediği belirtildi. Rosenberg'le 40 bin dolar karşılığında anlaşan kiralık katilin hala firari olduğu açıklandı.

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