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Avukatın Kandil pozu

KCK'a operasyonunda gözaltına alınan avukat İrfan Dündar’ın Kandil’de Kalaşnikof'la atış yaparken gösteren fotoğraf ele geçirildi.

23 Kasım 2011 02:00



T24- İstanbul başta olmak üzere 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda KCK’nın Önderlik Komitesi’nde yönetici olduğu iddia edilen şüphelilerden avukat İrfan Dündar’ın, evinde yapılan aramada, Kandil’de çekilen ve Kalaşnikof tüfekle atış yaptığını gösteren fotoğraf ele geçirildi.




Hürriyet'in haberine göre, Dündar’ın, 2004 yılındaki PKK’nın ikinci kongresine katıldığı tespit edildi. Dosyada ayrıca Dündar’ın kız kardeşi Nesrin Dündar’ın ise ‘Zelal’ kod adıyla Kandil’de silahlı faaliyetlere katıldığını gösteren fotoğraflar yer alıyor.


Öcalan’ın avukatlarından Nevzat Anuk’un 1993 yılında PKK’nın dağ kadrosunda yer aldığı, Özgür Erol’un 16 Haziran 1997’de İzmir’de turistik tesislere bombalı saldırı hazırlığı yaparken yakalandığı, Emran Emekçi’nin ise 1994’te örgüt adına faaliyet gösterirken yakalandığının da belirtiliyor.


Dündar’ın, 2004 yılındaki PKK’nın ikinci kongresine katıldığı tespit edildi. Dosyada ayrıca Dündar’ın kız kardeşi Nesrin Dündar’ın ise ‘Zelal’ kod adıyla Kandil’de silahlı faaliyetlere katıldığını gösteren fotoğraflar yer alıyor. Öcalan’ın avukatlarından Nevzat Anuk’un 1993 yılında PKK’nın dağ kadrosunda yer aldığı, Özgür Erol’un 16 Haziran 1997’de İzmir’de turistik tesislere bombalı saldırı hazırlığı yaparken yakalandığı, Emran Emekçi’nin ise 1994’te örgüt adına faaliyet gösterirken yakalandığının da belirtiliyor.



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