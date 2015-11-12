Avukatın "Eli kanlı faşist TEM polisi" sözü suç sayılmadı

Antalya'da geçen yıl Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) çıkan olaylarda burnu kırılan üniversite öğrencisi ve aynı zamanda Dicle Haber Ajansı muhabiri olan Feyyaz İmrak hakkında açılan davanın duruşmasında, avukatı Hakan Evcin'in kullandığı "Eli kanlı faşist TEM polisi" sözleri suç sayılmadı.

DHA’dan Mustafa Kozak’ın haberine göre, Antalya'da geçen yıl 6 Haziran'da AÜ'de çıkan olaylarda bir polis memurunun kafa atması sonucu burnu kırıldığı öne sürülen AÜ öğrencisi ve Dicle Haber Ajansı muhabiri Feyyaz İmrak ile arkadaşları hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından açılan davada, sanıkların avukatı Hakan Evcin'in kullandığı söz yargıya taşındı. Avukat Evcin'in 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Nisan tarihli duruşmada, “Müvekkilim haber amaçlı fotoğraf çekerken eli kanlı faşist TEM polisi tarafından kafa atılarak burnu kırılmıştır" sözleri üzerine, mahkeme başkanı, polis teşkilatına karşı sarf ettiği sözler hakkında gereğinin yapılması için duruşma zaptını Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

“Şiddet içermeyen sert eleştiri suç değildir”

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat ve Noter Suçları Bürosu'nca hazırlanan fezlekede, Hakan Evcin'in sözlerinin şiddet içermediği, insanları şiddet kullanmaya teşvik edici nitelikte bulunmadığı, müvekkilinin maruz kaldığını iddia ettiği işkence eylemine yönelik sert eleştiride bulunduğu kanaatine varıldığı belirtildi. 'Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarında da şiddet içermeyen sert eleştiri niteliğindeki söylemin suç teşkil etmeyeceği, bu nedenle hakkında soruşturma yapılması gerektirmediği sonuç ve kanaatine varılmıştır' denilen fezlekede, Hakan Evcin hakkında soruşturma izni verilmesine yer olmadığı vurgulandı. Fezlekenin gönderildiği Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü de durumu bakanlığa bildirdi. Adalet Bakanlığı, Bakan Kenan İpek'in oluruyla soruşturma izni verilmesine yer olmadığına dair evrakı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Kararı yerinde olarak nitelendiren avukat Hakan Evcin, buna karşılık Antalya Barosu'nun da bu olayla ilgili soruşturma başlattığını söyledi. Evcin, baronun soruşturmasının devam ettiğini açıkladı.