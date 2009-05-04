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Avukatı: Tipinden yatıyor

Akdeniz Üniversitesi’nde çıkan kavgada, havaya ateş eden Ulusoy’un avukatı müvekkilinin itici göründüğü için cezaevinde olduğunu söyledi.

04 Mayıs 2009 03:00

Akdeniz Üniversitesi’nde geçen yıl 6 Nisan’da meydana gelen sopalı ve silahlı kavgada, havaya ateş eden provokatör Ömer Ulusoy’un kullandığı tabancayla ilgili rapor, 12 Mayıs’taki duruşma öncesi Antalya’ya ulaştı.

Ankara Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Balistik Şubesi’nin 23 Mart tarihli raporunda, tabancanın ’gaz tabancası’ olduğuna dikkat çekildi. Raporda, "Atış poligonumuzda yapılan uygulamalı incelemede, ucuna saçma tanesi ya da kurşun konulmak suretiyle kuru sıkı, ya da gaz fişeklerinin tadili sonucu elde edilen özel nitelikli fişekleri atamadığı, mevcut haliyle sadece ses ya da kimyasal gaz içeren fişek atabildiği hususu tespit edilmiştir" denildi.

Dövmesiyle itici görünüyor

Raporun, sonuç bölümünde, bu silahı bulundurmanın ’6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçu kapsamına girip girmeyeceğinin mahkemenin takdirine bırakıldığı belirtildi. Ömer Ulusoy’un avukatı Ayhan Atasayar, Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada 44 tutuksuz sanığın bulunduğunu, tutuklu tek sanığın ise Ömer Ulusoy olduğunu belirterek, "Bu rapor müvekkilim lehine. Ulusoy alnındaki dövme ve kazıttığı saçlarıyla itici görünüyor ve bence tipi nedeniyle cezaevinde yatıyor. Bu rapor üzerine 12 Mayıs’taki 12’inci duruşmada tahliye olacağını sanıyorum" dedi.

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