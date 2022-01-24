Avukatı, Sedef Kabaş'ı ziyaret etti: Morali yüksek; korkmuyor çünkü haklı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret eden avukatı Uğur Poyraz açıklama yaptı. Poyraz müvekkilini ziyaret ettiğini duyurduğu paylaşımında Kabaş'ın moralinin çok yüksek olduğunu belirterek "Korkmuyor. Çünkü haklı" dedi.

Poyraz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Müvekkilem Sedef Kabaş'ı ziyaret ettim. Morali çok yüksek, korkmuyor. Çünkü, haklı" dedi.

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Ne olmuştu?

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı.

Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder."