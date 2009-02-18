Avukatı, Şahin için 'bunama' raporu istedi

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Susurluk hükümlüsü eski Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin için avukatı ‘bunama’ raporu talep etti.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Susurluk hükümlüsü eski Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin'in avukatı Rukiye Kibar, iki gün önce demans (bunama) hastalığı nedeniyle Şişli Etfal Hastanesi’ne götürülen İbrahim Şahin’in, kulağındaki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiğini belirterek, müvekkilinin demans nedeniyle fiili ehliyetinin bulunmadığını, bu nedenle Adli Tıp Kurumu’na sevkini de isteyeceklerini söyledi.



Kibar, Şahin’in demans hastalığı nedeniyle daha önce verdiği ifadelerin geçersiz olduğunu iddia etti.



Radikal gazetesinde 11 ve 12 Şubat 2009 tarihli sayısında yayımlanan İbrahim Şahin'e ait olduğu belirtilen ifadeleri kendisinin vermediğini vurgulayan Kibar, "İfade tutanaklarının imzalı nüshası avukatı olarak benim bile elimde değildir. Savcılık tarafından gizlilik gerekçesiyle verilmemiştir. Müvekkilim kendisine ait olduğu öne sürülen bu ifade tutanaklarını da yalanlamaktadır. Davanın Susurluk hadisesine indirgenmeye ve gerçek suçluların gizlenmeye çalışıldığını üzüntüyle müşahede etmekteyim. Medya üzerinden değil adalet mekanizması üzerinden müvekkilimi savunuyorum."



Kibar ayrıca Şahin'in ailesi tarafından imzalı bir basın açıklamasını da gazetecilere dağıttı. Açıklamada, yapılan aramalarda alınan belgelerin çoğunun içi boş ve film CD'si olduğu, bir adet ruhsatlı silahlar ve bir de dizüstü bilgisayarın alındığını bilgisi yer aldı. Aramaların yasaya aykırı olarak yapıldığını belirten Şahin'in ailesi, açıklamada Şahin'e olduğu iddia edile belge ve krokilerin evde bulunmadığını iddia etti.



Ersöz kafasını çarpmış



Öte yandan Ergenekon kapsamında tutuklanan ve rahatsızlığı nedeniyle Haydarpaşa GATA’da tedavi altına alınan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün avukatı Ali Rıza Dizdar da müvekkilinin yarım kalan ifadesinin tamamlanması istemiyle savcılığa dilekçe verdi. Beşiktaş'taki adliye önüne gelen avukat Dizdar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarına sunduğu dilekçede, "Müvekkilim ciddi bir şekilde tedavi, takip ve cerrahi müdahale edilmesi kaydıyla hastanededir. Müvekkilimin ifadesi tamamlanmamış olup neyle suçlandığımızı bilemiyoruz. Hastalıkları nedeniyle ifade veremez duruma gelmeden doktor kontrolünde ifadesinin alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Ersöz’ün önceki gece tedavi gördüğü hastanede tansiyon sorunu nedeniyle yere düştüğünü ve kafasını çarptığını belirten Dizdar, müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin daha sonra detaylı bilgi alacağını kaydetti.

