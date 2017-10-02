Avukatı: Demirtaş'ı duruşmaya getirin, masrafı biz öderiz

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- TUTUKLU bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın avukatı Masuni Karaman, müvekkilinin duruşmalara getirilmemesinin \'Masraf\' olarak gerekçelendirildiğini öne sürerek, \"Demirtaş\'ı Edirne\'den Diyarbakır\'a getirmeninin masrafı mı, bu devleti zorluyor? Açıkça ifade ediyoruz, yargılama masrafı söz konusu ise hepsini karşılamaya hazırız. Biz buna muktediriz\" dedi. Avukat Karaman, Demirtaş\'ın dosyasının Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde darbeye karışan askerlerin davalarına bakmak için kurulan özel heyete verildiğini de belirterek, \"Dolayısıyla Sayın Demirtaş için özel yetkili bir heyetin kurulduğunu söyleyebiliriz\" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın hakkında yürüttüğü soruşturma ve ardından açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın avukatları Diyarbakır\'da yargılama süreçi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Avukatlardan Mahsuni Kahraman, Demirtaş hakkında, 1\'i tutuklu 31\'i ise tutuksuz olmak üzere toplam 32 dava açıldığını, tutuksuz yargılandığı dosyaların bir bölümünün kendi aralarında birleştirilmesi nedeniyle halen 21 davanın değişik illerde görülmeye devam etttiğini söyledi. Demirtaş\'ın, duruşmalarda SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile savunma yapmak istemediğini anlatan Kahraman,şöyle dedi:

\"Selahattin Demirtaş yargılandığı tüm dava dosyalarında, adil bir yargılama gerçekleşmesinin yegane yolunun tüm mahkemelerde bizzat hazır bulunup, savunma yapmaktan geçtiğini ısrarla belirtmiş, SEGBİS ile savunma yapmayacağını her fırsatta dile getirmiştir. Müvekkilin, hazır bulunma kararı verilen duruşmalara getirilmemesi genel olarak, \'Tanınmış bir kişi, geniş bir çevreye sahip oluşu, yargılama giderleri ve güvenlik\' gibi idari kararlara dayandırılmaktadır. Basına da yansıdığı üzere bir üzere bir dosya da ise sevk sırasında kendisine kelepçe takılmak istenmesi ve kendisinin de bunu kabul etmemesi nedeniyle duruşmaya getirilmemiştir. Demirtaş\'ın duruşmalara getirilmemesini meşru kılacak bir objektif neden bulunmamaktadır. Soyut güvenlik gerekçesi müvekkilin adil yargılama hakkını ortadan kaldırılamaz.\"

\'YARGILAMA MASRAFINIKARŞILAMAYA HAZIRIZ\'

Avukat Karaman, HDP Eş Başkanı Demirtaş\'ın hiçbir şekilde \'susma\' hakkın kullanmak istemediğini vurgularken, şöyle dedi:

\"\'Müvekkilin SEGBİS\'e katılmaması halinde susma hakkını kullandığının kabul edilebileceğine\' ilişkin ara kararlar hukuksal şantaj niteliğindedir. Sayın Demirtaş, hiç bir hal ve şartta susma hakkını kullanmamış ve bundan sonra da kullanmayacaktır. Hakkındaki tüm suçlamalarla ilgili mahkemelerde bizzat hazır bulunarak savunma yapmak istemektedir. Demirtaş\'ın duruşmalara bizzat katılmamasının nedenlerinden biri olarak ta şimdi \'Masraf\' gösteriliyor. Yargılama masrafı, usul ekonomisi, güvenlik gibi konular egemen devlete yakışmayan hususlardır. Sayın Demirtaş\'ı Edirne\'den Diyarbakır\'a getirmeninin masrafı mı, bu mu devleti zorluyor? Açıkça ifade ediyoruz; yargılama masrafı söz konu ise hepsini biz karşılamaya hazırız. Biz buna muktediriz. Devlet muktedir değil midir, bilemiyorum. Bu çağrımızla, bu gerekçe ortadan kalktı. Güvenlik meselesi keza öyle. Bir devletin, 16 ilinde süren yargılamalara \'Ben Demirtaş\'ı götüremiyorum, güvenlik zaafiyeti var\' demesi, bir acizliktir.\"

\'DEMİRTAŞ İÇİN ÖZEL YETKİLİ BİR HEYET KURULMUŞTUR\'

Avukat Mahsuni Karaman, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 2 hafta önce Demirtaş\'ın dosyasının Yasin Börü dosyasının birleştirilmesinin söz konusu olamayacağına dair karar verdiğinide hatırlattı. Karaman, \"Bu karar üzerine dosya Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmiş, burada duruşmaya hazırlık işlemlerini görmeyi bekliyor. Duruşma günü de verilmiş değil. Demirtaş, bugün itirabiyle özel yetkili mahkemelerde yargılanmıyor gibi görülebilir. Ankara 19\'unca Ağır Ceza Mahkemesi, 2 heyetli bir mahkemedir. Bu 2 heyetten birisi Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yetkisinde olan tüm dosyalara bakarken, 2\'inci heyet, özel yetkilerle donatılmış sadece darbeye karışan askerlerle ilgili açılmış dava dosyalarına bakan bir heyettir. Sayın Demirtaş\'ın dosyası da 2\'nci heyete verilmiştir. Dolayısıyla Sayın Demirtaş için özel yetkili bir heyetin kurulduğunu söyleyebiliriz\" iddiasında bulundu.

\'DEMİRTAŞ\'IN TWİTTER HESABINI DIŞARIDA BİRİ KULLANIYOR\'

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'da tutuklu Demirtaş\'ın Twitter hesabında mesajların paylaşılması tartışmalarıyla ilgil açıklamada bulanan Kahraman, bu hesamın müvekkilinin bilgisi dahilinde dışarıda bulunan birinin kullanıdığını anlatırken, \"Bu konu, magazinsel boyutuyla basında yer aldı. Sayın Demirtaş\'ın Twitter hesabını bilgisi dahilinde ve aktardıkları üzerine dışarıda biri kullanıyor ve mesajları yazıyor. O mesajların tamamı Demirtaş\'ın bire bir kelamının aynısıdır. Demirtaş\'ın kelamıdır. Dolasıyla cezaevinde Tweet atılması söz konusu olamaz\" diye konuştu.



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