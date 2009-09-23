Avukatı Cem Garipoğlu ile görüştü

Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı olarak Maltepe Cezaevi'ne konulan Cem G., tutuklu olarak ilk kez avukatı ile görüştü. Avukatı Cem'in durumunun ilk güne göre daha iyi olduğunu kendisini biraz toparladığını söyledi.



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'Çocuk' hukuki terim

Cezaevinde bir buçuk saat kalan ancak müvekkiliyle 15 dakika görüştüğünü söyleyen Avukat Aytekin Kaya çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Kanunlura izin verdiği ölçüde konuşabildiğini belirten Kaya “Bu soruşturmanın selameti açısından tutuklu müvekkilimin hakları doğrultusunda hareket etmemiz lazım. Soruşturma gizli yürütülüyor. Soruşturması yürütülen müvekkilim çocuk. Bir de 'Çocuk' dedim diye basında da çok yer aldı. Bu benim tabirim değil TCK’nın 6. Maddesi'nde nasıl hakimin avukatın tanımı yapılıyorsa çocuğun tanımıda yapılıyor. Yani terminoloji ceza hukukunun terminolojisi. Biz de bunu kullanıyoruz yani bu bir terim. Bundan sonraki süreç daha sağlıklı yürür umarım. Bu konulara dikkat edersek böylece yargıda etkilenmemiş olur, kimse etkilenmemiş olur. Herkes işini yapar bende işimi yaparım.”

Süreç devam ediyor...

Dava dosyasının içeriği ile ilgili bilgi vermesinin mümkün olmadığını belirten Aytekin Kaya, “Doğru değil yasal değil. Yargı kararını bu dosyanın içeriğine göre verecek. Benim bundan endişem yok. Kimsenin de endişesi olmasın” dedi. Aytekin Kaya, “Benim üzüldüğüm bir başka nokta var. Neticenin vehameti şunu bize yaptırmasın şüpheliler, sanıklar için uluslararası sözleşme imzalamış durumdayız. Bunu anayasamıza ve yasalarımıza koyduk. Biraz sabır gerekiyor. Sabırla her şey çözülecek. Cezaevi müdürümüzle de görüştüm, Hepsi mesleklerinde yetkin ve tecrübeli insanlar ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Zaten bizim bir talebimiz de söz konusu değil süreç kendiliğinden devam ediyor. Aksayan eksik sıkıntılı bir şey ben görmedim” diye konuştu.

Sakalları traş edilmiş

Cem G.'nin müşahade altında kaldığını belirten Aytekin Kaya “Yani gözlem altında tek başına kalıyor. Bundan yana bizim bir endişemiz yok. Diğer tutuklular için ne uygulanıyorsa, müvekkilim için de aynısı uygulanıyor. Bir olağanüstülük yok. Çünkü tek spesifik bir durum değil. Onun konumunda başka tutuklular da var. Benim gördüğüm kadarıyla daha dinlenmiş. Tabii ben psikolog yada pedagog değilim o tür bir inceleme yapmadım. Sadece gördüğümü söylüyorum. Görüşmemiz zaten sadece 15 dakika sürdü” dedi. Aytekin Kaya şunları da söyledi:

“Dava ile ilgili ne çelişki varsa araştırılması gereken ne varsa bunları mahkemesinin zaten yapılacağını belirterek “ Soruşturmada hem gizli hem de kısıtlılık kararı var dosyada. Yani benim ulaşamadğım belgelere bazı arkadaşların ulaşması hiç mümkün değil ama sanki varmış gibi hareket ediliyor. Teslim ettiğim günden bu yana daha dinlenmişti, sakalları tıraş edilmişti. Psikolojisi de daha iyiydi. Kıyafetlerini almışlan üzerinde eşofman vardı. Benim bildiğim kadarıyla ailesi ve akrabalarından biriyle daha görüşmedi. Ama ileride görüşecekler. telefon hakkı ya da bununla ilgili şeyler zaten mevzuatta var. Her hakkını kullanabilecek.”