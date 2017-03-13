T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avukatı açıkladı; Hüsnü Mübarek bu hafta serbest bırakılacak

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in bu hafta içinde serbest bırakılacağı açıklandı

13 Mart 2017 21:13

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in tutuklu bulunduğu askeri hastaneden serbest bırakılacağı açıklandı. Reuters'a konuşan Hüsnü Mübarek'in avukatı Ferid El Deeb, "Mübarek Heliopolis'teki evine gidecek" dedi.

Reuters haber ajansı, Mısır'ın eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek serbest bırakılacağını açıkladı.

Mısır Temyiz Mahkemesi, 2011’de göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada Hüsnü Mübarek'in beraat ettiğini mart başında açıklamıştı.

Mahkemeye oğulları Cemal ve Ala ile katılan Mübarek, beraat hükmünün açıklanmasının ardından, “Elhamdülillah, Allahu ekber.” demişti.

ETİKETLER

MısırHüsnü Mübarekserbestavukatberaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24