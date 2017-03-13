Avukatı açıkladı; Hüsnü Mübarek bu hafta serbest bırakılacak

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in tutuklu bulunduğu askeri hastaneden serbest bırakılacağı açıklandı. Reuters'a konuşan Hüsnü Mübarek'in avukatı Ferid El Deeb, "Mübarek Heliopolis'teki evine gidecek" dedi.
Reuters haber ajansı, Mısır'ın eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek serbest bırakılacağını açıkladı.
Mısır Temyiz Mahkemesi, 2011’de göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada Hüsnü Mübarek'in beraat ettiğini mart başında açıklamıştı.
Mahkemeye oğulları Cemal ve Ala ile katılan Mübarek, beraat hükmünün açıklanmasının ardından, “Elhamdülillah, Allahu ekber.” demişti.