Avukata, sınır ihlali gözaltısı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde, Suriye sınırını ihlal ettiği belirtilen avukat Gürkan İ., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Akçakale-Suriye sınır hattında devriye gezen jandarma ekipleri, sınırı ihlal ettiği iddiasıyla avukat Gürkan İ.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen avukat Gürkan İ., ‘Terör örgütü üyesi’ olduğu iddiasıyla sorgulanmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

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