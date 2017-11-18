T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avukata, sınır ihlali gözaltısı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırını ihlal ettiği belirtilen avukat Gürkan İ

18 Kasım 2017 00:14

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde, Suriye sınırını ihlal ettiği belirtilen avukat Gürkan İ., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Akçakale-Suriye sınır hattında devriye gezen jandarma ekipleri, sınırı ihlal ettiği iddiasıyla avukat Gürkan İ.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen avukat Gürkan İ., ‘Terör örgütü üyesi’ olduğu iddiasıyla sorgulanmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKÇAKALEDHAAkçakaleSuriyeGürkanAkçakaleSuriyeJandarmadakiEmniyet MüdürlüğüEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24