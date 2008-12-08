Avukata (Neden öpüştün' dayağı!

Avukat Hüseyin İnan İzmirlioğlu, kız arkadaşıyla yol kenarında vedalaşırken öpüştüğü için polislerce dövüldüğünü öne sürerek şikáyetçi oldu.



Taksim’de önceki gün kız arkadaşı ile eğlenen Hüseyin İnan İzmirlioğlu, saat 21.45 sıralarında kız arkadaşını evine bırakmak için taksiyle Yenibosna’ya geldi. Taksiden inen İzmirlioğlu ve kız arkadaşı yol kenarında öpüşüp vedalaştı. İzmirlioğlu’nun iddiasına göre, bu sırada ikisi sivil kıyafetli dört polis yanlarına geldi. Polislerden biri, "Ahláksız herif" diyerek elindeki telsizle İzmirlioğlu’nun başına vurdu. İstanbul Barosu kimliğini göstererek avukat olduğunu söyleyen İzmirlioğlu’na diğer polisler de vurmaya başladı. 75. Yıl Polis Merkezi’ne giden İzmirlioğlu, kendisini dövdüğünü iddia ettiği polislerden şikáyetçi oldu.



Dövüldüğüne dair rapor alan avukatın vücudunda çok sayıda yara izinin oluştuğu, sol dirseğinde ödem meydana geldiği belirlendi. Ağabeyinin de polis olduğunu söyleyen İzmirlioğlu, "Sadece kız arkadaşımla vedalaşıyorduk. Kimseyi rahatsız etmedik" dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tanık beyanlarına göre İzmirlioğlu’nun kız arkadaşını dövdüğü, bu nedenle kendisine bölgedeki vatandaşların müdahalede bulunduğu bildirildi.

