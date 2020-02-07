Avukata, 'kel kafalı bakan' soruşturması

Avukat Tugay Bek hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma açıldı. İfade veren Bek, "Savcı, paylaşımlarımda cumhurbaşkanına hakaret suçu göremedi. Bir paylaşımında Soylu'ya yönelik kullandığım 'kel kafalı bakan' tabirini hakaret saydı, suç olarak değerlendirilebileceğini söyledi" dedi.

Adana Barosu avukatlarından Tugay Bek hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında 3 Ocak'ta ifadeye çağrılan Bek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı üç paylaşımdan sorumlu tutuldu.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre soruşturma konusu yapılan paylaşımlarından birinde AKP ve MHP'li milletvekillerinin, Meclis'e getirdiği termik santral yasasını veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesinin "dalkavukluk" olarak nitelendirmesi yer aldı.

Tugay Bek'in 12 Eylül darbesinin ardından 17 yaşındayken yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren ve sanatçı Aleyna Tilki'nin fotoğraflarının altına "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aleyna Tilki'ye 'Türkiye'nin ilham veren gençleri ödülü' vermiş. Ne olduğu şu sizin reisiniz, 'Dindar ve kindar nesil' yetiştirme projesine? Varın siz, Aleyna Tilki'den ilham alın. Türkiye gençliği, halk için ölüme gülerek ve dimdik giden Erdal Eren'den ilham alıyor" paylaşımı da suç olarak değerlendirildi.

"Beraat ettiğim davada dosyaya eklenmiş"

Bek'in Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyımın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kuyumcudan 600 bin liralık hediye aldığına ilişkin bir paylaşımı da soruşturma dosyasına girdi.

Tugay Bek paylaşımında, "Halkın iradesinin yok sayılması anlamına gelen bu hukuksuzluğa yönelik itirazlar ekose ceketli, kel kafalı bakanın emrindeki polisler tarafından şiddetle bastırılıyor" ifadelerine yer verdi. Savcılığın bu paylaşımda Soylu'ya yönelik kullandığı "kel kafalı bakan" tabirini hakaret saydığını ifade eden Tugay Bek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanına hakaretten hakkımda işlem yapıldı. Ancak savcı söz konusu paylaşımlarda bu suça dönük bir gerekçe bulamadı. Paylaşımlarda suç unsurunu bana söylemek yerine düşüncelerimi almak istedi. En sonunda 'Bakana kel demişsiniz. Bu hakaret sayılabilir. Suç olarak değerlendirilebilir' dedi. Emniyet benim paylaşımlarımı dosya haline getirerek savcılığın önüne koymuş. 2016 yılında beraatla sonuçlanan bir davamı da eklemiş soruşturma dosyasına. Suçlama yapmadan ifadem alındı."