Avukat Yazıcı: Kolluk kuvvetlerine “ev basma”, “parti basma” gibi bir yetki verilmemiş durumda, zaten verilemez de

Avukat Hakan Yazıcı, İçişleri Bakanlığı’nın yılbaşı partilerine izin verilmeyeceği ve parti yapılırsa müdahale edileceği duyuruları ile gündeme gelen 30 Kasım 2020 tarihli Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi’ne ilişkin olarak, “Kolluk kuvvetlerine 'ev basma', 'parti basma' gibi bir yetki verilmemiş durumda, zaten verilemez de” değerlendirmesini yaptı.

Yazıcı, Yetkin Report’ta kaleme aldığı yazıda, “Genelge’de, Genelge’ye aykırılığın nasıl cezalandırılacağı yazıyor, ama nasıl denetlenip nasıl ‘müsaade edilmeyeceği’ yazmıyor. Bir başka deyişle, kolluk kuvvetlerine ‘ev basma’, ‘parti basma’ gibi bir yetki verilmemiş durumda. Zaten verilemez de, verilirse de hukuka aykırı bir yetkilendirme olur. Kolluk kuvveti mensupları bu hukuka aykırı yetkilendirme uyarınca, kendilerine verilen hukuka aykırı emri uygularken suç teşkil eden bir fiilde de bulunmuş olacaklar ve cezai sorumlulukları da doğacaktır” yorumunu yaptı.

Yazıcı, "Genelge uyarınca yapılan veya yapılabilecek ev veya parti baskınlarının hakim kararına dayanmayacağını tahmin etmek zor değil. O zaman “gecikmesinde sakınca olan” bir durum olacak ve kanunla yetkilendirilmiş mercii yazılı emir vermiş olacak. Bir ev partisinde gecikmesinde sakınca olan durum nedir? Hasta birinin partiye gelip diğerlerini hasta etmesi olabilir. O zaman Anayasa’yı ihlal etmek yerine partiye katılanlara Covid testi mecburiyeti getirilebilir (eminim partiyi veren kişi de çok ferahlar bu durumda). Bir de, benim anladığım zaten komşu (muhtemelen müziğin sesinden rahatsız olup) ihbar edip de kolluk kuvveti müdahale edene kadar Covid muhtemelen çoktan bulaşmış oluyor. Biliyorum bu ifade kulağa ciddiyetsiz geliyor, ama bilerek söyledim, Anayasa’nın 'gecikmesinde sakınca olan durumlar' şartının nasıl ciddiyetsiz bir şekilde umursanmadığını vurgulamak için." ifadesini kullandı.