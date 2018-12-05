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Avukat ve polislere gözaltı

13 kişi gözaltına alındı...

05 Aralık 2018 10:52

Bartın'da, suç örgütüne yönelik düzenlendiği ifade edilen operasyonda aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve esnafların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin suç örgütüne yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.

Aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve esnafların da olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Haklarında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve çocuk düşürme' iddialarıyla suçlamalarda bulunan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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