Avukat ve noter olmak isteyenlere sınav geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yakın gelecekte avukat ve noter olmak isteyenlerin sınava tabi tutulacağını açıkladı. Mevcut noter ve avukatların sınavdan etkilenmeyeceğinin altını çizen Bozdağ, hükümet olarak her iki meslek grubu için ayrı ayrı sınav hazırlığı içinde olduklarını ifade etti.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Vedat Denizli’nin haberine göre, Türkiye’de son dönemde hukuk alanında önemli bir mevzuat değişiminin gerçekleştiğini kaydeden Bozdağ, yargılamaların makul sürede tamamlanması için yargı organlarına gelen iş yükünün azaltılmasının da önem taşıdığını ifade etti.

Avukatlık Kanunu’nda değişikliğe gidileceğini duyuran Bozdağ, “Son çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra avukatlığa geçişi de sınavlı hale getireceğiz. Burada da müktesepleri koruyacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim.” diye konuştu. Türkiye’de 1.844 noterin vazife yaptığını hatırlatan Bozdağ, “Bundan sonra hukuk fakültesi mezunları noter olmak için noterlik sınavına girecekler. Noter yardımcısı olmak için de bir sınav olacaklar" dedi.