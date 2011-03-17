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AVUKAT ÜCRETİNİ BİRİKTİREMEDEN ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A)

17 Mart 2011 14:53

-AVUKAT ÜCRETİNİ BİRİKTİREMEDEN ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Bayrampaşa'da bir kişi, boşanmak isteyen eşini iş yerinde başından silahla vurarak öldürdü. Bir süredir kendisinden ayrı yaşayan ve boşanmak isteyen Serpil K'nin (33) çalıştığı Kocatepe Mahallesi 24. Sokak'taki konfeksiyon atölyesine gelen Hüseyin K, eşinin kafasına tabancayla iki el ateş etti. Araya girerek Serpil K'yi korumaya çalışan atölye sahibi Mehmet Üren'e silahını doğrultarak öldürmekle tehdit eden Hüseyin K, yaralı halde kaçmaya çalışan Serpil K'nin başına iki el daha ateş etti. Serpil K, olay yerinde hayatını kaybetti. Serpil K'nin cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcılıkça yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. Polis, Hüseyin K'nin yakalanması için çalışma başlattı.  Bir çocuk sahibi olduğu öğrenilen Hüseyin ve Serpil K. çiftinin şiddetli geçimsizlik ve aile içi şiddet yüzünden bir süredir ayrı yaşadığı, Serpil K'nin eşinin kendisini bulmaması için anne ve babasının evi yerine Bayrampaşa'daki teyzesinin evinde kaldığı belirtildi. Serpil K'nin boşanma davası için tuttuğu avukatın ücreti olan 3 bin lirayı ödeyebilmek amacıyla bir hafta önce konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladığı öğrenildi. 

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