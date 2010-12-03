-AVUKAT ÜCRETİNE ZAM ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Hukuki yardımlarda ve davalarda avukatlara ödenecek yeni ücretler belirlendi. Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, büroda sözlü danışmanlık 140 TL'den 155 TL'ye, gidilen yerde sözlü ve yazılı danışmanlık 275 TL'den 300 TL'ye, dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi 175 TL'den 200 TL'ye, miras sözleşmesi ve vasiyetname hazırlama ile ticari işlerle ilgili sözleşme düzenleme de 825 TL'den 900 TL'ye çıkarıldı. İş takibi konusunda uluslararası yargı yerlerinde duruşmalı hukuki danışmanlık için ödenecek ücret 5 bin TL'den 5 bin 500 TL'ye, duruşmasız ise 3 bin TL'den 3 bin 300 TL'ye yükseltildi. Kanun gereği bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek ücretler de yeniden belirlendi. Buna göre, yapı kooperatifleri için ücret 500 TL'den 550 TL'ye, anonim şirketler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödenecek ücret ise 850 TL'den 935 TL'ye çıkarıldı. Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlar için ödenecek ücretler de artırıldı. Buna göre, icra dairelerinde yapılan takipler için ücret 160 TL'den 180 TL'le, ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 300 TL'den 330 TL'ye, fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar için bin 500 TL'den bin 650 TL'ye, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 2 bin TL'den 2 bin 200 TL'ye, Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar için 2 bin TL'den 2 bin 200 TL'ye, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için ise 750 TL'den 825 TL'ye yükselti. Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalarda da 2 bin 750 TL avukatlık ücreti alınacak.