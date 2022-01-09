Avukat Turgut Kazan: Yargı, insanların özgürlüklerinin güvencesi olmaktan çıktı, cumhurbaşkanı, AYM’yi teslim aldı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişim engellerine ilişkin pilot karar vermesini değerlendiren eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, “AYM’nin, işe yaramayan konularda ihlal kararı verdiğini, pratikte işe yarayacak konulardan uzak durduğunu” belirterek, "AYM kararları, demokratik ve hukuka uygun açılımları sağlayıcı sonuç yaratamıyor. Yargı, insanların özgürlüklerinin güvencesi olmaktan çıktı, tek adam rejiminin bir formatı olarak görev yapıyor. Cumhurbaşkanı, AYM’yi teslim aldı” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre, Kazan, “Türkiye’de yargı, insanların özgürlüklerinin güvencesi olmaktan çıktı, tek adam rejiminin bir formatı olarak görev yapıyor. Yani bağımsız, tarafsız ve kaliteli bir yargımız olmadığı için AYM’nin bu kararı ve benzer kararları, demokratik ve hukuka uygun açılımları sağlayıcı sonuç yaratamıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kazan şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin militanı AYM’ye seçiliyor. Birçok ihlalin baş sorumlusu olan AYM’ye, üstelik Yargıtay’da hiç oturmadığı halde Yargıtay adına seçiliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı, AYM’yi teslim aldı” ifadelerini kullandı. AYM’nin, karar verirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) göz önüne aldığına işaret eden Kazan, “Eğer AYM her şeyi reddederse, AİHM tarafından bir yargı yeri olduğu kabul edilmeyecek ve bu sonuca varılırsa da AYM’ye gitmeden AİHM’e başvurma hakkı doğacak. Bu, Türkiye için prestij kırıcı olur. Buna dikkat ediyorlar. En çok, hiçbir işe yaramayacak ihlaller veriliyor. Ama pratikte işe yarayacak durumlardan uzak duruluyor.

Öyle bir caydırıcı baskı uygulanıyor ki insanlar kendilerini sansürlemek zorunda kalıyor çünkü yargı, yargı olmaktan çıkmış. Şak diye dava açılıyor, şak diye mahkûmiyet kararı veriliyor”

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