Avukat Turgut Kazan: Uyum yasası çıkarılmadan YSK seçim takvimi belirlerse erken seçim değil gasp olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklmasının ardından hukukçular uyum yasaları çıkarılmadan YSK’nın seçim takvimini açıklayamayacağı görüşünde. Hukukçu Turgut Kazan, “Uyum yasası çıkarılmadan YSK seçim takvimi belirleyemez. Bu yola başvururlarsa adı erken seçim değil gasp olur” dedi.

Erken seçim kararı uygulamaya yönelik pek çok belirsizlik nedeniyle siyasetin ana gündemi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından TBMM Başkanlığı’na sunulan erken seçim teklifi, içtüzükte öngörülen 48 saatlik süre geçmeden AKP’nin önerisi ile Anayasa Komisyonu gündemine getirildi.

İttifakın önünü açan son düzenlemeye göre seçim takviminin açıklandığı gün itibariyle ittifak yapacak partilerin 7 gün içinde YSK’ya başvurmaları gerekiyor. Süreç AKP’nin planladığı gibi işlerse, kulislerde konuşulan Saadet Partisi-İYİ Parti-Demokrat Parti ile CHP-DSP ittifakı konusunda ilgili partilerin bir hafta içinde karara vararak YSK’ye bildirimde bulunmaları gerekiyor.

Anayasa’ya aykırılık uyarısı

AKP’nin uyum düzenlemelerini yapmadan aceleyle seçim takvimini başlatma çabası hukukçuların tepkisine neden oldu.

Hukukçu Turgut Kazan, seçimlerin demokrasinin bel kemiği olduğunu belirterek, “Toplumu rahatlatacak bir adım olması gereken seçimler konusunda tam tersi bir yaklaşım söz konusu” dedi.



Anayasa’ya göre yasalarda uyum için gerekli düzenlemeler yapılmadan cumhurbaşkanlığı seçimine gidilemeyeceğini belirten Kazan, şunları söyledi:



“Anayasa değişikliğinin gerektirdiği yasal düzenlemelerin şimdiye kadar yapılması gerekiyordu. YSK uyum yasaları çıkarılmadan seçim takvimi açıklayamaz. Bu yola başvururlarsa bunun adı erken seçim değil gasp olur. Kararnameyle seçim kuralları belirlenir mi? Bırakın kararnameyle seçim kurallarını belirlemeyi OHAL’de seçim bile yapılamaz aslında. Böyle bir yola başvurmanın gayrimeşru olacağı çok açık.”



TBMM’de erken seçim kararıyla ilgili süreç başlatılırken AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, uyum yasaları ile ilgili çalışmaları yürüten komisyon üyeleri ile bir araya geldi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, toplantının ardından yaptığı açıklamada Meclis’ten bir yetki kanunu çıkararak, KHK ile pek çok düzenlemeyi yapacaklarını bildirdi. Yazıcı, bunun dışında yasa gerektiren bazı düzenlemeler için de haftaya Meclis’e bir mini paket sunacaklarını söyledi.

100 bin imzada yetki YSK’da

Yazıcı’nın bu pakette yer alacak düzenlemelerle ilgili açıklamalarına göre, parti gruplarının gösterecekleri adayların dışında 100 bin imza ile adaylık için yetki YSK’da olacak. Her seçmen sadece 1 aday için imza verecek. İmza vermek isteyen. yurttaşların il ve ilçe seçim kurullarına gitmesi gerekecek. Hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili adayı olunamayacak.