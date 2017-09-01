Avukat Turgut Kazan: Türkiye'nin şu an anayasası da, Anayasa Mahkemesi de yoktur

Eski İstanbul Barosu Başkanı, avukat Turgut Kazan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyon sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "eğilerek" selam vermesine tepki gösterdi. Kazan, "Türkiye’nin şu an anayasası da Anayasa Mahkemesi de yoktur" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'a konuşan hukukçuların değerlendirmeleri şöyle:

YARSAV Genel Sekreteri Leyla Köksal: Yargı açısından iyi bir fotoğraf olmadı. Yargı bağımsızlığı, üç kuvvetten biridir. Buradaki Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı’nı yargılayacak mahkemedir. Zühtü Arslan da o mahkemenin başkanıdır. AYM Başkanı’nın partili Cumhurbaşkanı’nın karşısında eğilerek verdiği mesaj, yargı teslim olmuştur demektir.

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran: Bir ülkenin en yüksek mahkemesinin başındaki kişi, güya bağımsız, güya kuvvetler ayrılığı var. Belinden aşağı önünde eğiliyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu yargıyı yürütmenin altına almaktır, parçası haline getirmektir. ABD’de başkan konuşma yapıyor, yargıçlar bırakın alkışlamayı ayağa dahi kalkmıyor. Anayasa Mahkemesi, Türkiye’nin geleceğini şekillendiren, yasaların anayasaya aykırılığını denetlemesi gereken bir kurum. Bunun başkanı cumhurbaşkanının önünde eğiliyor. Bu demokratik devletlerde kabul edilebilir bir şey değil. AYM Başkanı yürütmenin karşısında eğiliyorsa diğer hâkimlerden ne bekleyebiliriz?

Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ: Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın aynı zamanda iktidar partisi genel başkanı olan Cumhurbaşkanı’nın önünde eğilmesi yargı bağımsızlığının inkârıdır.

Avukat Turgut Kazan: Anayasa Mahkemesi, bir kere kendisinin AYM olmadığına karar verdi. Nerede verdi. İki yerde verdi. Birincisi kendi başkanvekili ve bir üyesini ihraç etti. İlişkilerini bildiğini söyleyerek bu zaten ceza değil idari tedbir diyerek attı. O zaman niye seçtiniz, onun FETÖ’cü olduğunu biliyordunuz da? İkinci olarak siz yerleşmiş AYM içtihadına aykırı olarak olağanüstü hal kararnamesine girmeyen düzenlemeleri anayasaya aykırı olarak inceleyemem dediniz. Anayasa Mahkemesi olmadığınızı ilan ettiniz. Türkiye’nin şu an anayasası da Anayasa Mahkemesi de yoktur.

CHP'den tepki: Huzura eğilmiş kul görüntüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Başkomutan” sıfatıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarını kabul ettiği sırada AYM Başkanı Arslan’ın Erdoğan’ın “huzuruna çıktığı” sıradaki selamlama şekline CHP’den tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yargımızın en üstündeki kişi, kutsal bir şahsiyetin karşısında saygı duruşunda bulunan, huzura eğilimiş bir kul görüntüsünde. Bu tek adam rejiminin yargı karşısındaki egemenliğini ve patronajını simgeliyor” dedi. CHP’li Özel, “Zühtü Arslan’ın duruşu da, Erdoğan’ın gülüşünün de referandum ve sonrasında yaşanan değişimlerle ilgili kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığını, yüksek yargının bir kişiye bağlandığını, CHP’nin referandum öncesindeki uyarı ve endişelerini somutlayan tek kare bir fotoğraf” yorumu yaptı. Tüm dünyada yargıçların kimsenin önünde düğmelerini iliklemesin diye düğmesiz cüppe giydiğine dikkat çeken Özel, şöyle konuştu: “Ama bizim yargımızın en üstündeki kişi, kutsal bir şahsiyetin karşısında saygı duruşunda bulunan, huzura eğilimiş bir kul görüntüsünde.”