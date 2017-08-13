T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avukat Turgut Kazan: Türkiye'de hukuk kalmadı, gözaltına alınacak insanları çok duyacağız

"Gözaltına alınacak insanları çok duyacağız"

13 Ağustos 2017 11:48

Eski İstanbul Barosu Başkanı, avukat Turgut Kazan açlık grevindeki akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın adının geçtiği eylem ve yürüyüşlere müdahale edileceği "uyarısı" ile ilgili olarak “Hiçbir şekilde bu kısıtlanamaz ve yasaklanamaz. Eğer bu kısıtlanıyor ve yasaklanıyorsa, orada demokrasiyle bağdaşmayan bir baskı rejimi uygulanıyor demektir" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kazan, Türkiye’nin bir baskı süreci yaşadığına dikkati çekerek, “Bunu yasaklamanın bir gerekçesi yok. Gerekçe herkesin korkması, susması ve oturmasıdır. Baskı bunun için yapılıyor. Hukuksal bir nedeni var mı diye bakarsakta tabiiki hukuksal hiçbir nedeni yoktur” dedi.

Kazan, demokratik bir ülkede yurttaşların karşı çıktıkları her şeye yönelik şiddete dayalı olmamak üzere gösteri yapma hakları olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Hiçbir şekilde bu kısıtlanamaz ve yasaklanamaz. Eğer bu kısıtlanıyor ve yasaklanıyorsa, orada demokrasiyle bağdaşmayan bir baskı rejimi uygulanıyor demektir. Nuriye- Semih adının anılmasına yönelik olacak gözaltılar için başvurulacak hiçbir mecra kalmamıştır. Türkiyede hukuk artık kalmadı. Bütün soruların artık hukuk içerisinde cevaplanmasının mümkün olmadığını bilmemiz gerekir. O yüzden bu hukukun neresine sığar gibi soruların da bir anlamı yoktur. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Bu yüzden gözaltına alınacak insanları çok duyacağız.”

ETİKETLER

Turgut KazanTürkiyehukuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24