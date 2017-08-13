Avukat Turgut Kazan: Türkiye'de hukuk kalmadı, gözaltına alınacak insanları çok duyacağız

Eski İstanbul Barosu Başkanı, avukat Turgut Kazan açlık grevindeki akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın adının geçtiği eylem ve yürüyüşlere müdahale edileceği "uyarısı" ile ilgili olarak “Hiçbir şekilde bu kısıtlanamaz ve yasaklanamaz. Eğer bu kısıtlanıyor ve yasaklanıyorsa, orada demokrasiyle bağdaşmayan bir baskı rejimi uygulanıyor demektir" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kazan, Türkiye’nin bir baskı süreci yaşadığına dikkati çekerek, “Bunu yasaklamanın bir gerekçesi yok. Gerekçe herkesin korkması, susması ve oturmasıdır. Baskı bunun için yapılıyor. Hukuksal bir nedeni var mı diye bakarsakta tabiiki hukuksal hiçbir nedeni yoktur” dedi.

Kazan, demokratik bir ülkede yurttaşların karşı çıktıkları her şeye yönelik şiddete dayalı olmamak üzere gösteri yapma hakları olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Hiçbir şekilde bu kısıtlanamaz ve yasaklanamaz. Eğer bu kısıtlanıyor ve yasaklanıyorsa, orada demokrasiyle bağdaşmayan bir baskı rejimi uygulanıyor demektir. Nuriye- Semih adının anılmasına yönelik olacak gözaltılar için başvurulacak hiçbir mecra kalmamıştır. Türkiyede hukuk artık kalmadı. Bütün soruların artık hukuk içerisinde cevaplanmasının mümkün olmadığını bilmemiz gerekir. O yüzden bu hukukun neresine sığar gibi soruların da bir anlamı yoktur. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Bu yüzden gözaltına alınacak insanları çok duyacağız.”