Avukat Turgut Kazan: Oylamanın gizliliği sağlanmazsa, anayasa değişikliği yapılamaz!

Eski İstanbul Barosu Başkanı, avukat Turgut Kazan, yarın TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak "Oylamanın gizliliği sağlanmazsa, Anayasa değişikliği yapılamaz! Meclis Başkanı mutlaka gizliliği sağlayıcı tedbirleri almalıdır" dedi.

"Partili cumhurbaşkanlığı sistemi"ne geçişi öngören anayasa değişikliği teklifinin referanduma götürülmesi için Meclis'te en az 330 oyla kabul edilmesi gerekiyor.

Kazan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a yönelik olarak kaleme aldığı dilekçede şu ifadelere yer verdi:

21 maddeden oluşan Anayasaya değişiklik teklifi Başkanlığınıza sunuldu. Bu teklif Anayasa Komisyonu'nda görüşülüp meclis gündemine gelecek. Çok iyi bilindiği gibi, Anayasamızın 175. Maddesine göre, anayasa değişiklik teklifleri için gizli oylama mutlak bir yöntem kuralıdır, vazgeçilemez, ihmal edilemez. Ve gizliliğin ihlali yargı denetimine tabidir. Nitekim, Anayasa Mahkememizin 07.07.2010 gün ve 2010/87 sayılı kararında, bu gerçeğin vurgulandığını görüyoruz. Evet, 12 Eylül 2010'da referanduma sunulan, 5982 sayılı yasayla ilgili iptal davasında, geçerli bir kabul için anayasaya uygun bir oylamanın şart olduğu açıkça belirtiliyor. Ama "dava dilekçesinde bu durumu ispatlayacak açık ve yeterli delil bulunmadığı gibi, bu usulsüzlük iddialarının ikinci tur oylamalarda gerçekleştirildiği de belirtilmediğinden" iptal isteği reddedilmiştir...