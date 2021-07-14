Avukat Turgut Kazan'dan yeni torba yasa değerlendirmesi: İşte AKP usulü yargı güvencesi, 3 yıl daha tam bir polis devleti

Türkiye'nin önde gelen hukukçularından, eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, "Yeni torba yasayla terör örgütlerine mensubiyeti, iltisakı, irtibatı olduğu değerlendirilen AYM/Yargıtay/Danıştay üyeleriyle, tüm yargıç/savcıların, 3 yıl daha (anayasaya aykırı olarak) kolayca ihraçları sağlanacak. İşte AKP usulü yargı güvencesi. 3 yıl daha tam bir polis devleti" düşüncesini dile getirdi.

Kazan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kere, torba yasa girişimleri şeffaflığa aykırıdır. Meclis önerileri tartışamasın, toplum neyi/niçin değiştiriyoruz anlayamasın diye yapılır. Yani, hileli ve kirli bir yoldur. Nitekim, Roma’dan beri tam 2000 yıldır, bu topraklarda (karışık yasa/leges saturae) yasaklanmıştır Şimdi tatile girilirken, Meclis'e yine ucube bir öneri getirildi. İçinde 18 yasa ile 2 KHK değişikliği var. Ve 12, 19, 22.maddelerle, (Anayasa'ya aykırı olarak) uygulaması 3 yıl uzatılan bazı OHAL kurallarının, 3 yıl daha uygulanması isteniyor" ifadesini kullandı.

Kazan şunları kaydetti:

"Böylece, malın/mülkün, fabrikanın, şirketin kayyuma teslimi sürdürülecek, kamuda çalışanlar yine serbestçe görevden alınacak ve gözaltı süresi insafsızca uzatılacak Oysa, 3 yıl önceki uzatma için iptal davası açılmıştı. AYM korktu, rafa koydu, orada öylece duruyor. Şimdi, yenisi için de aynı yol izlenecek. AYM’nin korkusu ve duyarsızlığı nedeniyle, bir aykırılık sorunu değil, açıkça ihlal sorunu yaşanacak.

Çünkü, OHAL anayasal rejimdir. Anayasa 109'a göre, 6 ayı geçmemek üzere ilan edilir. Ve hemen meclise sunulur. TBMM süreyi kısaltabilir, OHAL’i kaldırabilir. CB’nın isteğiyle, her seferinde 4 ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Yani, OHAL’i meclis denetimi altında yürütmek gerekir

OHAL sınırlamaları BM’ye ve Avrupa Konseyi’ne bildirilir. Onların gözetimine de açılmış olur. OHAL’i kaldırıp yasayla OHAL kurallarını 3/6 yıl daha uygulamak tam bir keyfiliktir, ihlaldir. AYM’nin önceki uzatmayı hemen raftan indirip incelemesi, bu keyfiliğe son vermesi gerekir."