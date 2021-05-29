Avukat Turgut Kazan AKP'nin sunduğu kanun teklifine dikkat çekti: Önerilen değişiklikle Cumhuriyet Savcılığına son veriyorlar

"Zaten, uzun süredir Başsavcı ne diyorsa, o oluyordu. Örneğin, R. Zarrab için, böyle TAKİPSİZLİK kararı sağlanmıştı. Sonra, hep aynı yol izlendi. Ve C.Savcılarının takdir hakkı kaldırılarak, Başsavcıya fiilen tam bir hakimiyet tanındı.

Y13CD’nin 12.11.2020 günlü kararı Savcıların takdir hakkını vurgulayınca telaşa kapıldılar. 25.05.2021 günlü torba teklifle, soruşturmayı sonlandıracak kararlar için, kendi belirledikleri Başsavcıyı yetkili kılıyorlar. Ve böylece, C.Savcılığını C.Savcılığı olmaktan çıkarıyorlar.”

TIKLAYIN - Ceza ve Güvenlik ile ilgili Kanun teklifi Adalet Komisyonunda kabul edildi

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