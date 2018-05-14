Avukat Turgut Kazan: Af çıkacaksa, yalnız siyasal nitelikli suçlar için çıkar

Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "af" önerisini değerlendirdi. Kazan, "Af çıkacaksa, yalnız siyasal nitelikli suçlar için çıkar" dedi.

Bahçeli'nin önerisine hükümet "Gündemimizde yok" cevabını vermişti.

MHP Genel Başkanı, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için başlayan "cezaevinde çıksın" kampanyasını değerlendirirken suç örgütü liderlerinin aday gösterilmesi durumunda "Cezaevinde çıkarılması için kampanya başlatılacak mı?" diye sormuştu.

Kazan Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösterek, "Bizim siyasetçilerimizin uydurduğu, kader kurbanı yalanına sığınarak, kanlı katilleri affetmek kimsenin hakkı değildir. Af çıkacaksa, yalnız siyasal nitelikli suçlar için çıkar. Bu gerçek böyle bilinmelidir" dedi.