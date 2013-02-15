Avukat Tanay'dan doktora işkence şikayeti

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay, gözaltındayken kendisinden zorla tükürük örneği alındığını söyleyerek, "maruz kaldığı işkenceye ortak olan doktor hakkında" İstanbul Tabip Odası'na şikayette bulundu.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, 18 Ocak'ta gözaltına alınan, 21 Ocak'ta tutuklanan ve Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Avukat Tanay, Haseki Hastanesi'nde yaşadıklarını İstanbul Tabip Odası'na yazdığı dilekçede anlattı.

Dilekçede, "Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan doktorun isminin tespit edilerek hakkında disiplin soruşturması açılması" talep edildi.

İki gün gözaltında kaldıktan sonra 20 Ocak'ta Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Tanay, adliye öncesi çıkış raporu alınacağı gerekçesiyle Haseki Hastanesi'ne götürüldüğünü ifade etti:

"Hastanenin acil giriş kapısının sağındaki bölüme alındım, odada beş polis vardı, bir de doktor vardı. Polis tükürük örneğimin alınacağını belirtti. Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında tükürük örneği alınmasını gerektiren bir suçlama olmadığını söyleyerek bunu kabul etmeyeceğimi söyledim.

Doktora da yapılanan hukuka aykırı olduğunu, kendisinin zorla örnek almasının da disiplin suçu oluşturacağını hatırlattım. Odadaki polislerden biri bu sırada kamerayla çekim yapmaya başladı. Polisler üzerime çıktı, başımı zorla arkaya çekip yüzüme bastırarak ağzımı açtılar. Doktor da elindeki pamuklu çubukla tükürük örneğimi aldı."

Tanay işkenceye maruz kaldığını, buna doktorun da ortak olduğunu yazdı ve doktorun isminin tespit edilerek soruşturulmasını istedi.

Yapılanın uygulmanın hukuka aykırı olduğunu belirten Avukat Ali Şafak, ise şunları söyledi:

"Tükürük ve kan örneği alma gibi işlemler için ayrı mahkeme kararı verilmesi gerekir. Ancak TMK 10. madde ile görevli İstanbul 1 Nolu Hakimliği, arama-el koyma kararı içinde, tükürük örneği iznini de veriyor. İşlem en baştan hukuka aykırı.

"Ayrıca kan ve tükürük örneği alma kararına yasa gereği itiraz hakkımızı kullandık. Bu durumda üst mahkemenin kararı belli olana dek işlem yapılmaması gerekirdi ancak bu karar da beklenmedi, bir hukuksuzluk daha yapıldı."



Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk de "Doktorun hastaya zorla bir işlem yapması, akıl hastalığı, bilinç kapalılığı ya da çocukluk durumu dışında, ki bu durumlar bile tartışmalıdır, hiçbir koşulda uygun değildir. Doktor hastaya rızası dışında, zorla hiçbir işlem uygulayamaz" dedi.

"İşlemin kanuni ya da hukuki olup olmaması fark etmez, zorla müdahale tıbbi etiğe aykırı" diyen Dr. Öztürk, dilekçenin işleme konularak bir soruşturmanın açılacağını düşündüğünü ifade etti.

Öztürk şöyle devam etti:

"Doktor ya da değil bir sağlık görevlisi, değil bir avukata, ciddi bir insanlık suçu işlemiş birine ya da seri katil olduğu sabit birine bile zorla müdahale edemez. Kanunda zor kullanma yetkisinin verilmesi bir şey ifade etmez, tıp etiği ulusal kanunların üzerindedir."