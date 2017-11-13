Avukat Selçuk Kozağaçlı tutuklandı

İstanbul’da 8 Kasım'da gözaltına alınan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.10'uncu Sulh Ceza Hakimliği, Kozağaçlı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Sağlık kontrollerinden geçirilen Kozağaçlı, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirilmesinin ardından savcılıkta ifadesi alındı. Kozağaçlı’nın savcılıkta ifadesine ÇHD, Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatlar ile İstanbul, Adana, Ankara ve Sakarya barolarının başkanları da katıldı. Selçuk Kozağaçlı savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin bulunduğu katta bulunan özel güvenlikler ile avukatlar arasında gerginlik yaşandı. Avukatlar koridorda bulunan güvenlik bariyerlerini yıkarak içeriye girdi. Koridora giren avukatlar, “Savunma haktır engellenemez” sloganları atarak salonunun önünde toplandı. Avukatların salon önündeki bekleyişi devam ediyor. Çok sayıda çevik kuvvet polisi de koridorda bekletildi.

Hâkimlik sorgusu tamamlanan Selçuk Kozağaçlı’nın tutuklamasına karar verildi. ÇHD’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Genel başkanımız Selçuk Kozağaçlı tutuklandı. Bu saldırılarla hizaya geleceğimizi sananlar yanılacaklar. Haklıyız,elbet kazanacağız” denildi.

Kozağaçlı’nın ifade işlemleri öncesi ÖHP ve ÇHD öncülüğünde adliye önünde açıklama yaptı. Açıklamaya çok sayıda avukatın yanı sıra, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, baro başkanları, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yazar Eşber Yağmurdereli de katıldı.

"Gözdağı verilmek isteniyor"

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Avukatlar adına açıklama yapan ÇHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Gökmen Yeşil, Kozağaçlı’nın hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın gözaltında tutulduğunu söyledi. Yeşil, Kozağaçlı’nın gözaltına alınmasına dayanak olarak gösterilen soruşturma dosyası nedeniyle, Halkın Hukuk Bürosu ve ÇHD üye ve yöneticisi 16 avukatın tutuklu olduğunu söyledi. Toplumsal muhalefeti savunmasız bırakmak, korku atmosferinin derinleştirilerek hakim kılınmak istendiğini söyleyen Yeşil, şunları kaydetti:

"Direnenlerin, dirençlerini savunanları tutuklamak, alıkoymak, işkenceden geçirmek yoluyla aslında o mücadelelere göz dağı verilmek istenmektedir. Kısacası, dosya savcısı ve başsavcı vekilinin görüşmekten kaçınmasının asıl nedeni, hukuken söyleyecek bir sözleri olmamasından ileri gelmektedir. Onlar da bugünkü uygulamalarının hukuki değil; ama salt politik olduğunu çok iyi bilmektedir.”

Yeşil, Kozağaçlı’nın yürütülen soruşturmanın Anayasa ve yasalara aykırı olduğunu, meşruiyeti olmadığını dile getirerek, “Meslektaşımız derhal serbest bırakılmalıdır. Soruşturma dosyasının ardına saklanmış gerçekler halka açıklanmalıdır” diye konuştu.