Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti failleri adliyeye sevk edildi

İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin çalışması devam ediyor Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine getirilen 11 zanlının gözaltındaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. (AA)