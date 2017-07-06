Avukat Özgür Aksoy mücadele ettiği bireysel silahlanmanın kurbanı oldu!

Bursa’da boşandığı eşinin icra takibi kararı çıkarmasına sinirlenen Musa Güler, önceki gün bir avukatı öldürüp adliyede bir polisi şehit etti. Eşini de yaralayan saldırgan, son kurşunu kendine sıktı. Avukat Özgür Aksoy bireysel silahlanmayla mücadele ediyordu. O silahlardan biriyle can verdi

Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde boşandığı eşinin adresine gönderdiği icra takibi nedeniyle çılgına dönen 37 yaşındaki kaynak ustası Musa Güler, avukatlık bürosu önünde Gemlik Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Avukat Özgür Aksoy’u öldürdü, ardından adliyede polis memuru İdris Büyükdönmez’i şehit etti. Olayda eşini de ayağından yaralayan saldırgan, aynı silahla intihar etti.

3 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliam, Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde yaşandı. İddiaya göre Emine Deş, 2014’te boşandığı Musa Güler’e, çocuklarının nafakasını ödemediği gerekçesiyle icra dairesi aracılığı ile tedbir kararını gönderdi. Toplam 46 bin TL’lik borcu içeren kararı alınca “Bu parayı sana yedirmeyeceğim” diyen Güler, önceki akşam saat 20.00’de evden pompalı tüfeğini aldı. Balıkpazarı semtinde, Emine Deş’in açtığı mal paylaşımı davasını takip edip kendisine icra uygulayan Avukat İbrahim Sarı’nın bürosunun önüne gitti.

Hedef başka avukattı

Güler, İbrahim Sarı’nın hukuk bürosunda birlikte çalıştığı CHP Gemlik Belediye Meclisi Üyesi Avukat Özgür Aksoy’u, otomobiline bineceği sırada peş peşe ateş ederek ağır yaraladı. Güler, ardından engelli 2 çocuğunun velayetinin bulunduğu eski eşi Emine Deş’in Eşref Dinçer Mahallesi’ndeki evine gitti. Pencereye 1 el ateş eden Güler, konuşmak için dışarı çıkan eski eşini bacaklarından vurdu. Ardından Gemlik Adliyesi önüne giden ve kapıda görevli polis memuru İdris Büyükdönmez’in kafasına ateş eden Güler, adliye binasının içinde aynı silahla intihar etti.

Yaklaşık 2 yıldır işsiz olduğu öğrenilen Güler, olay yerinde öldü. Hastaneye kaldırılan 25 yıllık polis memuru, 3 çocuk babası Büyükdönmez şehit olurken, Avukat Aksoy da kurtarılamadı. Emine Deş’in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'e konuşan Avukat İbrahim Sarı, “Özgür Aksoy’un bir alakası yoktu. Mal paylaşımı davasının avukatı bendim. Müvekkil beni azletmişti, kendisi de takip etmiyordu. Deş’in eski kocası beni tehdit etmişti” dedi.

Adliyede veda

Saldırıda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Özgür Aksoy’un Türk bayrağına sarılı tabutu, Bursa Adliye Sarayı’nın önüne götürüldü. Törene, Aksoy’un kendisi gibi avukat olan eşi Çiğdem Aksoy, Bursa Vali Vekili Ergün Güngör, adliyede görevli savcı ve hâkimler ile Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu ve Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun da katıldı. Tören sırasında meslektaşların taziyelerini kabul eden Avukat Çiğdem Aksoy, gözyaşlarına hâkim olamadı. Şehit polis İdris Büyükdönmez için ise Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Polisin büyük kızı Tuğçe’nin Erzurum’da üniversite eğitimi gördüğü için gelemediği cenaze töreninde, eşi Ayla Büyükdönmez, diğer kızı Tuğba ve oğlu Muhammet Ali Büyükdönmez hazır bulundu.

Avukatın eşi Çiğdem Aksoy, törende gözyaşlarına boğuldu

SALDIRIYLA ilgili HABERTÜRK’e konuşan Avukat Özgür Aksoy’un arkadaşı, CP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, bireysel silahlanmanın artışına ve her yıl binlerce insanın ateşli silahlarla öldürülmesine dikkat çekti. Milletvekili İrgil, yıllardır bu durumun önüne geçilemediğini belirtti ve şu tespitlerde bulundu: “İnsanlar, pompalı ve av tüfeklerini çok kolay bir şekilde ruhsatsız elde edebiliyor. En ideali, devletin güvenlik birimleri dışında hiç kimsenin silahının olmamasıdır. Bireysel silahlanmaya ‘Hayır’ demeyen insanlar aslında kendi canlarını yakıyor.” Öldürülen avukat arkadaşı Özgür Aksoy’un da duyarlı bir insan olduğunu ve bireysel silahlanmaya her zaman karşı olduğunu söyleyen İrgil, “Özgür yeni evlenmişti. 1 aylık bir çocuğu vardı. Nasıl bir silahsa, Özgür’ün vücudunda derin yaralar açmış. Ameliyatına ben de girdim ama kurtaramadık” diye konuştu.

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı’nın verilerine göre, 2016 yılında 2 bin 720 bireysel silahlı olay medyaya yansıdı. Bu olaylarda, 2 bin 56 kişi öldü, bir kısmı ağır bin 961 kişi de yaralandı. İstanbul 246 olayla birinci sırada yer alırken, bu kenti 116 olayla Bursa, 108 olayla Kocaeli, 70 olayla Sakarya ve 38 olayla Tekirdağ izliyor. 2016 yılındaki şiddet olaylarında ateşli silah kullanımının bir önceki yıla göre yüzde 7’lik bir artış gösterdiği dikkat çekiyor. Geçen yıl Türkiye’deki olayların yüzde 78’i ateşli silahlarla (yüzde 43 uzun namlulu, yüzde 30 tabanca, yüzde 5 beylik silahları) gerçekleşti. 2015 yılında ise meydana gelen bireysel silahlı olayların yüzde 71’inde tüfek, tabanca ve beylik silahı gibi ateşli silahlar, yüzde 29’unda ise kesici ve delici aletler kullanıldı.